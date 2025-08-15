中央補助3500萬元裝設屋頂型光電板 花蓮議員疑慮多暫擱置

行政院推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，花蓮縣獲核定3500萬元補助裝設業者，縣議會臨時會今天審議縣府提送預算案，多位議員關切，有人認為補助業者不是住戶，本末倒置，也有人擔心環保疑慮及廠商維護問題，因意見分歧，暫時擱置；觀光處長余明勲說，會加強宣導，並整理議員意見函請中央解釋。

為鼓勵家戶裝設太陽光電板，行政院推出相關計畫，每瓩補助3000元，每個案件最高可獎勵補助30萬元，花蓮獲核3500萬元。

縣議會今天臨時會進行二、三讀會，審議到這筆預算時，余明勲說明，6月獲經濟部核定經費，補助資格是今年1到12月取得光電設備登記的廠商，屋主可獲10%電量回饋。縣內已申請53案，初估補助金額約2812萬元，還在受理申請。

縣議員吳東昇認為，這筆經費是補助給安裝的業者而不是住戶，但補助給民眾才能提高裝設的意願；笛布斯．顗賚指出，光電板裝設簽約時間大約都是20年，時間很久，若廠商倒閉，後續保養、如何回收都成問題，若在屋頂安裝光電板會不會影響房價？縣府都應該向民眾說清楚。

縣議員魏嘉賢、林源富關心農舍是否能安裝，縣議員傅國淵則舉日前丹娜絲颱風造成南部光電板受重創為例，憂心會有環境汙染的疑慮，認為中央不合理的補助，地方不一定就要配合。

由於多位議員提出意見，主持議事的議長張峻裁示，這筆預算先擱置，留待下次會期再審議。