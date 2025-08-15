快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

中央補助3500萬元裝設屋頂型光電板 花蓮議員疑慮多暫擱置

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院會推「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，補助裝設屋頂型太陽光電板。本報資料照片
行政院會推「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，補助裝設屋頂型太陽光電板。本報資料照片

行政院推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，花蓮縣獲核定3500萬元補助裝設業者，縣議會臨時會今天審議縣府提送預算案，多位議員關切，有人認為補助業者不是住戶，本末倒置，也有人擔心環保疑慮及廠商維護問題，因意見分歧，暫時擱置；觀光處長余明勲說，會加強宣導，並整理議員意見函請中央解釋。

為鼓勵家戶裝設太陽光電板，行政院推出相關計畫，每瓩補助3000元，每個案件最高可獎勵補助30萬元，花蓮獲核3500萬元。

縣議會今天臨時會進行二、三讀會，審議到這筆預算時，余明勲說明，6月獲經濟部核定經費，補助資格是今年1到12月取得光電設備登記的廠商，屋主可獲10%電量回饋。縣內已申請53案，初估補助金額約2812萬元，還在受理申請。

縣議員吳東昇認為，這筆經費是補助給安裝的業者而不是住戶，但補助給民眾才能提高裝設的意願；笛布斯．顗賚指出，光電板裝設簽約時間大約都是20年，時間很久，若廠商倒閉，後續保養、如何回收都成問題，若在屋頂安裝光電板會不會影響房價？縣府都應該向民眾說清楚。

縣議員魏嘉賢、林源富關心農舍是否能安裝，縣議員傅國淵則舉日前丹娜絲颱風造成南部光電板受重創為例，憂心會有環境汙染的疑慮，認為中央不合理的補助，地方不一定就要配合。

由於多位議員提出意見，主持議事的議長張峻裁示，這筆預算先擱置，留待下次會期再審議。

余明勳說，縣府的立場並不鼓勵地面型的太陽光電，屋頂型由民眾自己決定，相關的優缺點都會加強向民眾說明，另今天議員提出許多意見，彙整後函請中央解釋，並補齊資料向議會說明，預計下月再送議會臨時會審議。

花蓮縣議會今天審議中央補助3500萬元裝設屋頂型光電板案，因議員意見相當多，暫時擱置。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天審議中央補助3500萬元裝設屋頂型光電板案，因議員意見相當多，暫時擱置。記者王燕華／攝影

議員 花蓮 光電板 光電屋頂 丹娜絲颱風

延伸閱讀

吳東昇談現況.…黑貓闖禍 白貓遭殃

新纖董事長建議政府善用利率工具 降低匯率關稅衝擊

傅崐萁挺過後...藍營也要罷免「反傅派」？張峻：問心無愧

花東回饋系統故障2週 台鐵：人工補登確保權益

相關新聞

基隆鎖管季24日起登場小卷免費吃 夜釣、嘗海味、玩海洋

基隆夏日海洋慶典「2025基隆鎖管季」24日起在碧砂漁港登場，當天將集結80攤海味市集、現撈小卷免費吃、人氣卡司舞台演出...

中央補助3500萬元裝設屋頂型光電板 花蓮議員疑慮多暫擱置

行政院推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，花蓮縣獲核定3500萬元補助裝設業者，縣議會臨時會今天審議縣府提送預算案，多...

挺過楊柳15級強風 台東「空中樹」屹立不搖

中颱楊柳直撲台東，許多樹木遭連根拔起，不過台東市三角公園的「空中樹」，在先前經歷過病蟲害後，又挺過這次颱風，展現了驚人的...

外木山海龜岩傳神打卡新熱點 擬設解說牌串接海岸休憩廊帶

基隆市外木山大武崙沙灘附近的「海龜岩」，經過長時間的海浪侵蝕，形成外觀像海龜的特殊地景觀，尤其黃昏時分夕陽映照在岩石

颱風掃過六十石山金針花2成受損 花蓮縣府提報現金救助

楊柳颱風為花蓮南區帶來強風豪雨，正值花季的玉里、富里金針花雖挺過強風，仍有部分落花、花苞水傷情況，縣府會同農政單位勘災，...

賞花先等等！台東金針山受創 公所搶復原

中颱「楊柳」從台東太麻里鄉登陸，15級強陣風帶來災情，其中適逢金針花季開跑，山區部分賞花區被強風侵襲，導致花朵吹落，道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。