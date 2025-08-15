颱風楊柳重創台東 收容人協助恢復家園和農作復耕

颱風楊柳重創台東，四處倒木和土石流，法務部矯正署武陵外役監獄收容人協助監獄附近村落恢復家園；同時農民也可以申請收容人進行農作物的復耕，解決颱風過後缺工之急。

颱風楊柳過境，百廢待舉，許多災情需即刻復原，讓生活正常，但人工短缺，鹿野鄉長李維順向鄉內武陵外役監獄求援。

武陵外役監獄今天透過新聞稿表示，除了鄉長請託外，典獄長張龍泉秉持柔性司法與社會關懷精神，災後隨即率領人員及外役監獄6名收容人，參與災後復原，助鹿野鄉永嶺、瑞豐等地區與舊台9線公路進行樹木、土石及泥石清理，以實際行動回饋社會。

監獄表示，同時由於風災過後，農作受損嚴重，人力不足，雇不到工人，經鹿野鄉公所協商，監獄迅速啟動雇工協作機制，農民可申請外役收容人雇工，投入受災社區復原。收容人分組進行災後農作物釋迦樹傾倒等搶救復原工作，協助居民盡快恢復正常生活。

李維順告訴中央社記者，災後復原工作繁重，人力短缺，在最需要的時刻，特別感謝武陵外役監獄投身加入災後復原行列，為鹿野鄉這美麗家園帶來及時幫助。

張龍泉表示，這不只是一次勞動任務，更是矯正教育的重要一環，透過參與社會公益，期許收容人不僅養成自身責任感與團隊合作精神，為未來復歸社會奠定紮實的基礎。當社會願意給予機會與信任，收容人也能成為助人、造福社會的一股力量，攜手築起希望，共同打造溫暖而有韌性的家園。