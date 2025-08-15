快訊

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

颱風楊柳重創台東 收容人協助恢復家園和農作復耕

中央社／ 台東縣15日電

颱風楊柳重創台東，四處倒木和土石流，法務部矯正署武陵外役監獄收容人協助監獄附近村落恢復家園；同時農民也可以申請收容人進行農作物的復耕，解決颱風過後缺工之急。

颱風楊柳過境，百廢待舉，許多災情需即刻復原，讓生活正常，但人工短缺，鹿野鄉長李維順向鄉內武陵外役監獄求援。

武陵外役監獄今天透過新聞稿表示，除了鄉長請託外，典獄長張龍泉秉持柔性司法與社會關懷精神，災後隨即率領人員及外役監獄6名收容人，參與災後復原，助鹿野鄉永嶺、瑞豐等地區與舊台9線公路進行樹木、土石及泥石清理，以實際行動回饋社會。

監獄表示，同時由於風災過後，農作受損嚴重，人力不足，雇不到工人，經鹿野鄉公所協商，監獄迅速啟動雇工協作機制，農民可申請外役收容人雇工，投入受災社區復原。收容人分組進行災後農作物釋迦樹傾倒等搶救復原工作，協助居民盡快恢復正常生活。

李維順告訴中央社記者，災後復原工作繁重，人力短缺，在最需要的時刻，特別感謝武陵外役監獄投身加入災後復原行列，為鹿野鄉這美麗家園帶來及時幫助。

張龍泉表示，這不只是一次勞動任務，更是矯正教育的重要一環，透過參與社會公益，期許收容人不僅養成自身責任感與團隊合作精神，為未來復歸社會奠定紮實的基礎。當社會願意給予機會與信任，收容人也能成為助人、造福社會的一股力量，攜手築起希望，共同打造溫暖而有韌性的家園。

監獄 災後 颱風 外役監

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖　颱風楊柳過境後仍穩定

棒球／台東體中棒球場因颱風受損嚴重 教頭盼外界伸援手

楊柳颱風後金門滯留旅客多 7架軍機加雲豹輪助疏運返台

挺過楊柳15級強風 台東「空中樹」屹立不搖

相關新聞

挺過楊柳15級強風 台東「空中樹」屹立不搖

中颱楊柳直撲台東，許多樹木遭連根拔起，不過台東市三角公園的「空中樹」，在先前經歷過病蟲害後，又挺過這次颱風，展現了驚人的...

外木山海龜岩傳神打卡新熱點 擬設解說牌串接海岸休憩廊帶

基隆市外木山大武崙沙灘附近的「海龜岩」，經過長時間的海浪侵蝕，形成外觀像海龜的特殊地景觀，尤其黃昏時分夕陽映照在岩石

颱風掃過六十石山金針花2成受損 花蓮縣府提報現金救助

楊柳颱風為花蓮南區帶來強風豪雨，正值花季的玉里、富里金針花雖挺過強風，仍有部分落花、花苞水傷情況，縣府會同農政單位勘災，...

賞花先等等！台東金針山受創 公所搶復原

中颱「楊柳」從台東太麻里鄉登陸，15級強陣風帶來災情，其中適逢金針花季開跑，山區部分賞花區被強風侵襲，導致花朵吹落，道路...

蘇花安工程 最快明年底發包

行政院前天核定蘇花公路安全提升計畫，總經費1056億餘元。蘇花改工程處昨說，將委外設計監造，完成後同步啟動用地徵收、細部...

基隆檢修天然氣 換設備爆爭議

基隆近日有不少欣隆天然氣公司用戶反映，有維修人員先上門說要檢查，看了之後就說可能安全有疑慮，接著再由委外人員到場說要更換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。