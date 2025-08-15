快訊

外木山海龜岩傳神打卡新熱點 擬設解說牌串接海岸休憩廊帶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市外木山「海龜岩」近來成熱門打卡景點，市府將與北觀處合作行銷，打造為觀光亮點。記者游明煌／攝影
基隆市外木山「海龜岩」近來成熱門打卡景點，市府將與北觀處合作行銷，打造為觀光亮點。記者游明煌／攝影

基隆市外木山大武崙沙灘附近的「海龜岩」，經過長時間的海浪侵蝕，形成外觀像海龜的特殊地景觀，尤其黃昏時分夕陽映照在岩石

觀看更為明顯，近來成熱門打卡景點。市府將與北觀處合作行銷，打造為觀光亮點，擬設解說牌，串接外木山海岸休憩廊帶。

「牠抬頭迎望著大海，身體爬在海灘上，很像一隻大海龜準備回到大海。」圓圓的大眼睛配上坑坑洞洞形成的斑紋，讓很多民眾說實在很傳神，近來是外木山新的打卡景點，網友都說神似大海龜，但也有人認為某個角也像蜥蜴、變色龍。

海龜岩位在外山木濱海步道旁海灘，是多塊岩石中的一塊，市議會考察團今天前往考察，希望市府有完整的規畫，促進外木山觀光發展。

副議長楊秀玉表示，海龜岩是大自然長年的風化形成的大海龜，十分難得，周遭景點和環境串連一起，可以吸引觀光客，未來人潮會愈來愈多，盼好好規畫。議員何淑萍說，觀賞時人可稍為蹲下來往海的方向看去，海龜的頭很明顯，加上眼睛更為傳神，很有觀光潛力。

市府產發處長蔡馥嚀表示，未來會針對海龜岩營造獨特海岸景觀拍攝熱點，與周邊店家合作，打造專屬服務休憩點，並會設置海龜岩解說告示牌，周邊環境結合民間志工淨灘、漂流木再利用，打造為觀光亮點，串接仙洞巖、情人湖、海興步道、大武崙等海岸休憩廊帶。

蔡馥嚀並說，解說牌的設置希望引導動線讓遊客找得到，並提醒民眾以欣賞拍照為主，不要有岩石區及附近有破壞、攀爬、烤肉等行為，加強保護及維護環境。

