快訊

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風掃過六十石山金針花2成受損 花蓮縣府提報現金救助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富里鄉六十石山金針花挺過風災，花況仍佳，但有2成受損，縣府將提報現金救助。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉六十石山金針花挺過風災，花況仍佳，但有2成受損，縣府將提報現金救助。圖／富里鄉公所提供

楊柳颱風為花蓮南區帶來強風豪雨，正值花季的玉里、富里金針花雖挺過強風，仍有部分落花、花苞水傷情況，縣府會同農政單位勘災，富里六十石山約有40公頃受災、平均損害程度達2成，將提報現金救助，玉里鎮赤科山因地形保護，沒有嚴重損害。

六十石山、赤科山今年花況特別好，近日金針花盛開，縣府補助兩地留花各40公頃供遊客賞花，其餘花田近日採收期。楊柳颱風前天撲台，六十石山鄰近測站測到最大陣風9到13級，安通山13級、明里13級、富里9級，金針花出現受損情況。

縣府農業處昨天會同農改場、農糧署東區分署到南區勘查農損，發現六十石山金針花150公頃，約40公頃有落花、花苞水傷或折斷情況，平均損害程度達20%，災損金額約110萬元，符合現金救助標準，將向農業部提報爭取。

除了金針花，也現勘文旦、香蕉、正值秧苗期的水稻、西瓜、硬質玉米、大豆、短期蔬菜等，沒有普遍且嚴重的損害，縣府已請公所持續查報。

颱風也造成六十石山聯道路出現樹枝倒伏、零星落石等情況，富里鄉長江東成說，颱風過後花況仍佳，仍很適合上山遊賞，鄉公所已出動清潔人員全面清理道路，目前上下山路段暫時改為竹田村原路上下山，待確認下山路段安全後，就會恢復原本的分流措施。

花蓮富里鄉六十石山金針花挺過風災，花況仍佳，但有2成受損，縣府將提報現金救助。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉六十石山金針花挺過風災，花況仍佳，但有2成受損，縣府將提報現金救助。圖／富里鄉公所提供

富里 災損 金針花 赤科山 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風災後復電逾9成 台電嘉義區處中火力搶進山區

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

颱風楊柳影響金門路樹倒 林務所持續巡護各路段

颱風後台東農漁業災損逾20% 陳駿季允諾「全品項免現勘」申請救助

相關新聞

挺過楊柳15級強風 台東「空中樹」屹立不搖

中颱楊柳直撲台東，許多樹木遭連根拔起，不過台東市三角公園的「空中樹」，在先前經歷過病蟲害後，又挺過這次颱風，展現了驚人的...

外木山海龜岩傳神打卡新熱點 擬設解說牌串接海岸休憩廊帶

基隆市外木山大武崙沙灘附近的「海龜岩」，經過長時間的海浪侵蝕，形成外觀像海龜的特殊地景觀，尤其黃昏時分夕陽映照在岩石

颱風掃過六十石山金針花2成受損 花蓮縣府提報現金救助

楊柳颱風為花蓮南區帶來強風豪雨，正值花季的玉里、富里金針花雖挺過強風，仍有部分落花、花苞水傷情況，縣府會同農政單位勘災，...

賞花先等等！台東金針山受創 公所搶復原

中颱「楊柳」從台東太麻里鄉登陸，15級強陣風帶來災情，其中適逢金針花季開跑，山區部分賞花區被強風侵襲，導致花朵吹落，道路...

蘇花安工程 最快明年底發包

行政院前天核定蘇花公路安全提升計畫，總經費1056億餘元。蘇花改工程處昨說，將委外設計監造，完成後同步啟動用地徵收、細部...

基隆檢修天然氣 換設備爆爭議

基隆近日有不少欣隆天然氣公司用戶反映，有維修人員先上門說要檢查，看了之後就說可能安全有疑慮，接著再由委外人員到場說要更換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。