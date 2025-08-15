颱風掃過六十石山金針花2成受損 花蓮縣府提報現金救助

楊柳颱風為花蓮南區帶來強風豪雨，正值花季的玉里、富里金針花雖挺過強風，仍有部分落花、花苞水傷情況，縣府會同農政單位勘災，富里六十石山約有40公頃受災、平均損害程度達2成，將提報現金救助，玉里鎮赤科山因地形保護，沒有嚴重損害。

六十石山、赤科山今年花況特別好，近日金針花盛開，縣府補助兩地留花各40公頃供遊客賞花，其餘花田近日採收期。楊柳颱風前天撲台，六十石山鄰近測站測到最大陣風9到13級，安通山13級、明里13級、富里9級，金針花出現受損情況。

縣府農業處昨天會同農改場、農糧署東區分署到南區勘查農損，發現六十石山金針花150公頃，約40公頃有落花、花苞水傷或折斷情況，平均損害程度達20%，災損金額約110萬元，符合現金救助標準，將向農業部提報爭取。

除了金針花，也現勘文旦、香蕉、正值秧苗期的水稻、西瓜、硬質玉米、大豆、短期蔬菜等，沒有普遍且嚴重的損害，縣府已請公所持續查報。