賞花先等等！台東金針山受創 公所搶復原

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受楊柳颱風影響，台東太麻里金針山多處受創，公所表示，金針花季賞花專車接駁暫停，也建議民眾不要上山。圖／讀者提供
中颱「楊柳」從台東太麻里鄉登陸，15級強陣風帶來災情，其中適逢金針花季開跑，山區部分賞花區被強風侵襲，導致花朵吹落，道路也滿目瘡痍，多處路樹倒塌受阻。公所表示，賞花專車接駁暫停，也建議民眾不要上山。

鄉長王重仁表示，目前山區道路狀況非常差，車輛幾乎無法通行，其中通往忘憂谷單行道路受阻，基於安全考量，經評估後暫停通行，並將派遣人力機具搶通，工程期間賞花專車接駁暫停，並建議民眾不要上山，先已道路搶險憂先。

他進一步表示，至於何時開放，將視道路搶通狀況而定，預計最快約一個星期工作天，相關資訊會公告在公所官網及臉書專業，籲請民眾隨時掌握最新動態消息。

太麻里鄉金針山栽種約50公頃面積的金針，目前山區已有5成花開，集中在忘憂谷和雙乳峰山區一代，預計月中將大量綻放，金針花田由較高海拔一路往下開花；未料，花季8月9日開跑，13日就遇上中颱「楊柳」攪局，中心還從太麻里登陸，帶來15級強風大雨。

受到地形地勢及風場影響，有部分賞花區落花嚴重，但大多好運躲過一劫，沒有受到強風破壞，若道路搶通允許上山，仍有機會看到美麗的金針花海，花期持續自9月21日止。另民眾欲搭賞花專車，可先洽詢鄉公所，詢問相關發車時間及山區道路狀況。

