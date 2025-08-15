聽新聞
基隆檢修天然氣 換設備爆爭議

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆更換天然氣設備引發爭議，欣隆坦承溝通過程有疏失致歉將改善。 記者游明煌／攝影
基隆更換天然氣設備引發爭議，欣隆坦承溝通過程有疏失致歉將改善。 記者游明煌／攝影

基隆近日有不少欣隆天然氣公司用戶反映，有維修人員先上門說要檢查，看了之後就說可能安全有疑慮，接著再由委外人員到場說要更換設備，說詞含糊，導致用戶在下期帳單得付出高額費用，有被騙及強迫感受。欣隆坦承溝通過程有疏失致歉，將加強內部教育改善。

議員張顥瀚說，服務處最近接獲多位安瀾橋居民反映，欣隆先派人以「免費更換電子表、開關閥」名義上門訪查，然後又由另外一批委外人員更換設備，民眾搞不清是真的還是假冒。要求委外廠商在施工前應詳細說明更換原因，避免任何誤會，不能以不明資訊誘導、逼迫更換，保障民眾知情權。

市議員許睿慈指出，定期檢測的出發點雖屬良善，但事前未公告周知，加上現場服務人員說明不足，導致民眾無所適從，是爭議的主要原因，凸顯天然氣檢測與設備更換缺乏制度化規範，不僅讓民眾難分真假，也使第一線服務人員缺乏明確依據，她將在議會提案，要求市府與欣隆針對一般住家的天然氣使用，制定完整法規條例，規範更換收費準則等才有所依循。

欣隆公司表示，逾齡設備更換作業，引發部分用戶疑慮，經查是現場服務人員未能在第一時間充分說明更換相關設備原因與流程產生誤會，已再次要求一線服務人員，在服務前必須主動向用戶說明更換原因與消費者權益。為確保用戶服務權益與資訊透明，立即啟動教育訓練與現場稽核，並會優化溝通流程。

基隆 溝通 議員 天然氣 消費者

