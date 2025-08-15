蘇花安工程 最快明年底發包

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

行政院前天核定蘇花公路安全提升計畫，總經費1056億餘元。蘇花改工程處昨說，將委外設計監造，完成後同步啟動用地徵收、細部設計及發包，最快工程標明年底或後年初發包，還要鑽探、水文等地質調查，預計以2032年完工為目標。

蘇花安計畫改善蘇花路廊沿線東澳至南澳、和平至和中、以及和仁至崇德三段危險路段，其中東澳到南澳段9.3公里以橋梁及隧道為主，和平至和中段5.5公里採高架橋方式，和仁到崇德為15.1公里，有10.2公里是長隧道，避開易落石區。

無黨籍縣議員魏嘉賢說，蘇花安延宕5年，這幾年颱風、豪雨、地震來臨，花蓮人經歷多次蘇花公路封路的日子，救護車繞道、貨運延誤、觀光受阻，蘇花安不只是交通建設，更是花蓮的生命線，「安全回家的路不該再等」。

民進黨縣議會黨團總召張美慧說，若需要地方政府配合或協助，請縣府積極處理，也請花蓮區域立委一定要擔起地方與中央溝通協調角色。

國民黨縣議員韓林梅表示，包括花東快、環島高速路網甚至國道6號，還有多項攸關花蓮人交通安全、便利的重大建設，希望中央重視，積極推動、早日完成。

另外，公路局在蘇花路廊4處隧道試辦地震資訊告警系統，一旦發生規模5.0或震度4級以上的地震，「強震發生、隧道停等」警示牌4秒內即會啟動亮起，將比民眾的手機5秒收到國家級警報更快，未來也將擴大試辦。

花蓮 蘇花安 行政院

