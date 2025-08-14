基隆月眉土資場將復工 謝國樑：嚴把關日限80車次以下避尖峰

基隆市月眉土資場2022年底市府已許可恢復營運計畫，但因地方仍有有空汙、噪音及交通安全等疑慮，一直改善整備中，近期已為恢復營運準備中，上月在暖江橋頭已啟用科技執法設備嚴防偷跑、超載等違規行為。議員今天現場考察，要求市府做好安全監控、防汙。市長謝國樑說，市府將嚴格把關，初期限每日80車次以下，並避開上下班尖峰時段。

基隆市議會臨時會議員今天前往月眉土資場考察，市府說明管控計畫，業者也表明有誠意依各項管制程序才會復工。議員陳冠羽說，未來監測、管理資訊要透明公開，尤其尖峰上班時間要管制砂石車避開，不能造成民眾的影響。

議員張耿輝表示，市府未來成立監督委員會要好好執行，地方就不會反彈。議員鄭文婷認為，相關配套一定要做好。

市府都發處謝孝昆說，恢復營運初期每日平均80車次以下，後續需經市府管制會議同意後才可以酌情調升，未來監督委員會由都發處負責，車流會和上下班時段錯開，未來監測資訊會透明公開，由於道路、橋梁都會監測，砂石車進出載運內容物都有監視器掌控。

工務處長簡翊哲表示，暖江可以行駛重車，會有即時監控儀器，每五分鐘傳送一次，安全性隨時掌握。

市長謝國樑說，一天先以80車次來管控，但要在離峰時段進出，早上要避開上班塞車時間，國一和國三到上午9時都還塞車。市府會監測橋梁安全，並會有後續監督機制，他贊成訂出自治條例更周全、有效來處理，如果違反載運規範，有法規最重也可勒令停業。

議長童子瑋表示，針對月眉土資場車輛進出引發的交通安全疑慮，請市府相關業者協調業者調整改善、監控，針對可能造成的路面破損、揚塵、汙水汙染、噪音等，請市府加強稽查，減輕對周邊交通影響及保障民眾安全。