快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇花安終於成真 花蓮人盼擺脫悲情：回家的路不該再等

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花公路近年因颱風、豪雨、地震多次中斷，花蓮人期盼一條安全回家的路，對於蘇花安終於核定，非常開心。本報資料照片
蘇花公路近年因颱風、豪雨、地震多次中斷，花蓮人期盼一條安全回家的路，對於蘇花安終於核定，非常開心。本報資料照片

行政院昨核定蘇花公路安全提升計畫，總經費1056億餘元。蘇花改工程處表示，還沒收到公文，獲核定後，將辦理委外設計、徵地等作業，預計明年底招標、後年動工，以2032年完工為目標。

傅崐萁昨天公布行政院函文，已核定蘇花安計畫總經費，其中工程建造經費1045.18 億元，用地取得及拆遷補償費11.3億元。他感謝行政院顧念花東地區交通平權，表示確嚴格監督工程進度並持續爭取花東快速道路。

蘇花改工程處長李宗仁表示，確認後將委外設計監造，完成後同步啟動用地徵收、細部設計及發包作業，最快工程標明年底或後年初發包，還要進行鑽探、水文等地質調查工作，預計後年動工，以2032年完工為目標。

蘇花安終於成真讓花蓮人相當開心，直呼真的等太久。無黨籍縣議員魏嘉賢說，蘇花安延宕5年，這幾年颱風、豪雨、地震來臨，花蓮人經歷多次蘇花公路封路的日子，救護車繞道、貨運延誤、觀光受阻，蘇花安不只是交通建設，更是花蓮的生命線，花蓮安全回家的路不該再等。

他希望施工過程務必要確保工程品質與安全，並設置即時災害監測系統，未來通車後做好維護與應變，也盼定期公開工程進度，讓人民安心。

民進黨縣議會黨團總召張美慧說，蘇花安是副總統蕭美琴擔任花蓮區域立委時提出，當時因為蘇花改將完工，蕭美琴認為蘇花公路仍有3處危險路段需要改善，提出蘇花安，中央開始推動，感謝行政院重視東部交通，核定工程經費。

張美慧說，後續用地補償或是相關說明會，若需要地方政府配合或協助，請縣府積極處理，也請花蓮區域立委面對重大交通建設一定要擔起地方與中央溝通協調的角色，讓蘇花安早日完工。

國民黨縣議員韓林梅說，蘇花安核定花蓮人當然很開心，但包括花東快、環島高速路網甚至國道6號，還有多項攸關花蓮人交通安全、便利的重大建設，希望中央重視，積極推動、早日完成。

蘇花安將改善蘇花公路沿線3個危險路段，花蓮和仁到崇德是最南段。本報資料照片
蘇花安將改善蘇花公路沿線3個危險路段，花蓮和仁到崇德是最南段。本報資料照片

花蓮 蘇花安 行政院

延伸閱讀

接見美智庫訪團 賴總統：對等關稅盼台美盡快達成共識

副總統蕭美琴見拉脫維亞國會團 感謝挺台參與國際事務

民進黨性平部譴責王義川「厭女台派」遭青鳥炎上 但也有綠營女將挺

美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

相關新聞

基隆月眉土資場將復工 謝國樑：嚴把關日限80車次以下避尖峰

基隆市月眉土資場2022年底市府已許可恢復營運計畫，但因地方仍有有空汙、噪音及交通安全等疑慮，一直改善整備中，近期已為恢...

蘇花安終於成真 花蓮人盼擺脫悲情：回家的路不該再等

行政院昨核定蘇花公路安全提升計畫，總經費1056億餘元。蘇花改工程處表示，還沒收到公文，獲核定後，將辦理委外設計、徵地等...

台南市兒少代表遴選22日前報名 讓兒少聲音融入市政

為落實兒童權利公約CRC精神並強化兒童及少年公共參與，台南市積極推動「兒童及少年代表制度」，鼓勵兒少實質參與政策討論與公...

快來看！花蓮金針花海挺過颱風盛放 花農：過關了

楊柳颱風昨天撲台，正值金針花季的花蓮富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山幸未受到太大影響，花海依舊美麗。不過，六十石山聯外道路部...

基隆更換天然氣設備爆爭議…民眾感覺上當被強迫 欣隆：將檢討

基隆市中正路近日有不少欣隆天然氣公司用戶反映，有欣隆維修人員先上門說要免費檢查，看了之後就說可能安全有疑慮，接著就再由另外委外人員到場說得更換設備，說詞含糊、不明確，導致用戶在下期帳單得付出高額費用，有「被騙上當」與「被強迫」感受。欣隆坦承溝通過程有疏失，將加強內部教育，已要求改善。

跟李多慧一起健走！9月27日海科館「海漫步的日子」報名了

國立海洋科技博物館將在9月27日在海科館舉行「海漫步的日子」秋季健走，邀請人氣啦啦隊成員李多慧擔任應援大使，以充滿活力的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。