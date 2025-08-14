蘇花安終於成真 花蓮人盼擺脫悲情：回家的路不該再等

行政院昨核定蘇花公路安全提升計畫，總經費1056億餘元。蘇花改工程處表示，還沒收到公文，獲核定後，將辦理委外設計、徵地等作業，預計明年底招標、後年動工，以2032年完工為目標。

傅崐萁昨天公布行政院函文，已核定蘇花安計畫總經費，其中工程建造經費1045.18 億元，用地取得及拆遷補償費11.3億元。他感謝行政院顧念花東地區交通平權，表示確嚴格監督工程進度並持續爭取花東快速道路。

蘇花改工程處長李宗仁表示，確認後將委外設計監造，完成後同步啟動用地徵收、細部設計及發包作業，最快工程標明年底或後年初發包，還要進行鑽探、水文等地質調查工作，預計後年動工，以2032年完工為目標。

蘇花安終於成真讓花蓮人相當開心，直呼真的等太久。無黨籍縣議員魏嘉賢說，蘇花安延宕5年，這幾年颱風、豪雨、地震來臨，花蓮人經歷多次蘇花公路封路的日子，救護車繞道、貨運延誤、觀光受阻，蘇花安不只是交通建設，更是花蓮的生命線，花蓮安全回家的路不該再等。

他希望施工過程務必要確保工程品質與安全，並設置即時災害監測系統，未來通車後做好維護與應變，也盼定期公開工程進度，讓人民安心。

民進黨縣議會黨團總召張美慧說，蘇花安是副總統蕭美琴擔任花蓮區域立委時提出，當時因為蘇花改將完工，蕭美琴認為蘇花公路仍有3處危險路段需要改善，提出蘇花安，中央開始推動，感謝行政院重視東部交通，核定工程經費。

張美慧說，後續用地補償或是相關說明會，若需要地方政府配合或協助，請縣府積極處理，也請花蓮區域立委面對重大交通建設一定要擔起地方與中央溝通協調的角色，讓蘇花安早日完工。