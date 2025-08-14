快訊

快來看！花蓮金針花海挺過颱風盛放 花農：過關了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富里鄉六十石山金針花海未受颱風太大影響，仍舊盛放。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉六十石山金針花海未受颱風太大影響，仍舊盛放。圖／富里鄉公所提供

楊柳颱風昨天撲台，正值金針花季的花蓮富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山幸未受到太大影響，花海依舊美麗。不過，六十石山聯外道路部分路段零星落石，待清理及安全檢查，公所宣布交通動線暫時調整，改為竹田上下山。

六十石山及赤科山今年各留花40公頃，且今年花開得早，花季才剛展開已有7成開花，廣袤的金黃花海相當迷人，吸引大批民眾上山賞花。

昨天楊柳颱風過境，在南區帶來不小風雨，讓人為嬌嫩金針花捏把冷汗。玉里鎮長龔文俊說，難免有少量花朵被打落，但預估幾天就能恢復；赤科山農友陳期泓也在臉書分享今天花況，表示楊柳颱風的影響沒有很大，花海依舊，「總算過關了」。富里鄉長江東成一早也到六十石山視察，開心地說「花況還是非常好」。

富里鄉六十石山在花季期間規畫「竹田上山、萬寧至復興部落聯絡道路下山」的單向分流交管措施，鄉長江東成說，颱風過後，萬寧到復興部落聯絡道路部分路段有些小落石，預計下午就可清空，這幾天暫時改為「竹田上下山」動線，各主要路口有專人指揮及管制，重要路段也會設置警示標誌，提醒駕駛人減速慢行、遵守行駛方向與號誌，待清理後確認安全無虞，再恢復原交通管制措施。

至於赤科山聯外道路，玉里鎮長龔文俊表示仍維持正常通行，提醒民眾山區道路還是要小心慢行。

花蓮富里鄉六十石山金針花海未受颱風太大影響，仍舊盛放。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉六十石山金針花海未受颱風太大影響，仍舊盛放。圖／富里鄉公所提供

富里 赤科山 楊柳颱風

