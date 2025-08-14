基隆更換天然氣設備爆爭議…民眾感覺上當被強迫 欣隆：將檢討

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆更換天然氣設備爆爭議，民眾感覺上當、強迫，欣隆表示將檢討。記者游明煌／攝影
基隆更換天然氣設備爆爭議，民眾感覺上當、強迫，欣隆表示將檢討。記者游明煌／攝影

基隆市中正路近日有不少欣隆天然氣公司用戶反映，陸續接到自稱欣隆公司人員前往家戶要求更換天然氣表等相關設備，會先到家戶拜訪查看，表達是否更換，再由第二批委外人員前來，以誘導式及不明確訊息引導更換，感覺受騙上當及強迫。 欣隆坦承溝通過程有疏失，將加強內部教育，已要求改善。

市議員張顥瀚說，接獲多位民眾陳情，中正路119巷約計50戶，從7月底到現在，陸續接到欣隆天然氣公司前往家戶，要求更換電子天然氣表、開關閥等，都發生爭議，欣隆應要求委外廠商把費用多少說清楚，不要誤導或誘導，不能有強迫情況，。

居民反映，欣隆人員先到家戶拜訪查看，表達是否更換，說可能有什麼問題讓民眾輕信，再由第二批委外人員前來，由於設備更換訊息不夠明確，約有10戶住戶反映，感覺受騙上當及強迫的感覺。

欣隆有11萬用戶，公司今天回應表示，針對近日逾齡天然氣表更換作業，引發部分用戶疑慮，欣隆公司已於第一時間，主動聯繫當地里長與用戶，釐清狀況並充分說明，化解疑慮。

欣隆公司說，經查本次事件主要是現場服務人員未能在第一時間充分說明更換天然氣表原因與相關流程，致使部分用戶產生誤會，公司已再次要求一線服務人員，在每一次服務前必須主動向用戶說明更換原因與消費者權益，避免任何誤會。

同時，為確保用戶服務權益與資訊透明，公司立即啟動教育訓練與現場稽核，要求每一位服務人員都能提供清楚、專業且一致的說明。欣隆瓦斯承諾，將持續提升服務品質、加強用戶對更換原因與權益的理解並優化溝通流程，若用戶有任何疑問或建議，直接透過客服專線(02) 24201111，隨時接聽用戶意見與協助處理。

基隆更換天然氣設備爆爭議，民眾感覺上當、強迫，欣隆表示將檢討。記者游明煌／攝影
基隆更換天然氣設備爆爭議，民眾感覺上當、強迫，欣隆表示將檢討。記者游明煌／攝影

