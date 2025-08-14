聽新聞
跟李多慧一起健走！9月27日海科館「海漫步的日子」報名了
國立海洋科技博物館將在9月27日在海科館舉行「海漫步的日子」秋季健走，邀請人氣啦啦隊成員李多慧擔任應援大使，以充滿活力的熱情帶領大家迎著海風，享受運動的樂趣，即起可報名。
海科館昨說明，健走活動屬於親子友善的濱海健走路線，全長約4公里，沿途可飽覽海科館戶外風光與人文景觀，並有互動打卡區與海洋教育活動區。活動報名費250元，可使用青春動滋券折抵，完成健走後，憑集章即可獲得限量的「海漫步的日子」專屬紀念禮。
海科館館長王明源說，今年以「海漫步的日子」為主題，期望號召大眾「用雙腳改變世界」，以行動向海洋致敬，歡迎大家踏出第一步，在運動之餘也為海洋與地球的未來盡一分心力。
健走活動當天，海科館吉祥物「北火熊」與知名插畫角色「柴語錄」有熱舞快閃，活動名額有限，歡迎民眾用雙腳親近山海，報名，請參閱報名網站，或至海科館官網與官方粉絲專頁查詢。
