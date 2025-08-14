快訊

跟李多慧一起健走！9月27日海科館「海漫步的日子」報名了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
人氣啦啦隊成員李多慧擔任應援大使，以充滿活力的熱情帶領大家迎著海風，享受運動的樂趣。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館將在9月27日在海科館舉行「海漫步的日子」秋季健走，邀請人氣啦啦隊成員李多慧擔任應援大使，以充滿活力的熱情帶領大家迎著海風，享受運動的樂趣，即起可報名。

海科館昨說明，健走活動屬於親子友善的濱海健走路線，全長約4公里，沿途可飽覽海科館戶外風光與人文景觀，並有互動打卡區與海洋教育活動區。活動報名費250元，可使用青春動滋券折抵，完成健走後，憑集章即可獲得限量的「海漫步的日子」專屬紀念禮。

海科館館長王明源說，今年以「海漫步的日子」為主題，期望號召大眾「用雙腳改變世界」，以行動向海洋致敬，歡迎大家踏出第一步，在運動之餘也為海洋與地球的未來盡一分心力。

健走活動當天，海科館吉祥物「北火熊」與知名插畫角色「柴語錄」有熱舞快閃，活動名額有限，歡迎民眾用雙腳親近山海，報名，請參閱報名網站，或至海科館官網與官方粉絲專頁查詢。

完成健走後，憑集章即可獲得限量的「海漫步的日子」專屬紀念禮。圖／海科館提供
人氣啦啦隊成員李多慧擔任應援大使，以充滿活力的熱情帶領大家迎著海風，享受運動的樂趣。圖／海科館提供
相關新聞

基捷697億能蓋？謝國樑：盡最大努力 童子瑋：分段推進藏隱憂

基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，目前進度高架段細部設計順利經評選決標。基隆市多名議員今質疑697億蓋得起...

建商將挖基隆虎仔山隧道 居民抗議

基隆虎仔山因近基隆港面臨海景視野極佳，近期開發日益繁榮，有建商配合開發案自行開闢計畫道路將開挖隧道，但距原有華興路「迴車...

花蓮193線中山橋 今起封半側施工

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7千萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中山橋...

離譜！護理之家菲籍看護直播脫光阿公洗澡 院方致歉：深刻檢討

花蓮驚傳外籍看護直播幫老人洗澡，有網友截圖畫面，指稱看護曾拍到長輩全裸。門諾醫療財團法人證實是門諾壽豐護理之家的看護，她是菲律賓籍，沒想到直播拍病患嚴重違規，強調將加強員工教育訓練。衛生局將檢視來龍去脈，擬輔導醫院避免發生此事。

0206震損將改建 花蓮193線中山橋明起封半側施工

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7000萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中...

