快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮193線中山橋 今起封半側施工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
縣道193線中山橋將動工改建，採半半施工，花蓮縣府已在工區設置指示牌及標線引導汽機車分流。記者王燕華／攝影
縣道193線中山橋將動工改建，採半半施工，花蓮縣府已在工區設置指示牌及標線引導汽機車分流。記者王燕華／攝影

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7千萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中山橋工程今起展開，採分階段、半半施工方式，封住半側車道，另一側維持雙向通行，減少交通衝擊，預計明年底完工通車。

縣府建設處長鄧子榆說，193線吉安溪橋、中山橋因震損出現伸縮縫拉開、滲水等，起初採修繕，但效果不佳，且該路段經過花蓮港，不少重車通行，因此爭取0206善款，經管理委員會專案會議審議後，獲核定經費辦理兩座橋梁復建工程。

吉安溪橋上月已先行封橋交管施工，位於和平廣場、北濱公園旁的中山橋採整體改建，工程從今起展開。鄧子榆說，中山橋橋長約100公尺，改建後將從現有兩個橋墩減為一個橋墩，提高通洪能力，也符合最新的耐震標準。

建設處表示，中山橋分階段施工，第一階段到明年5月15日，施工期間採「半半施工」，僅封半側車道，另一側維持雙向通行，已在工區前方設多個預告標誌與警示燈，並有專人指揮交通，經過工區請減速慢行，注意標線與分流指示。

花蓮 交通管制

延伸閱讀

0206震損將改建 花蓮193線中山橋明起封半側施工

楊柳颱風登陸各地風雨強勁 高鐵新竹站異物纏繞致列車延誤

楊柳登陸太麻里 颱風論壇：下午穿越南台灣 傍晚「台南至屏東」出海

颱風楊柳來襲 花蓮東大門夜市暫停營業

相關新聞

基捷697億能蓋？謝國樑：盡最大努力 童子瑋：分段推進藏隱憂

基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，目前進度高架段細部設計順利經評選決標。基隆市多名議員今質疑697億蓋得起...

建商將挖基隆虎仔山隧道 居民抗議

基隆虎仔山因近基隆港面臨海景視野極佳，近期開發日益繁榮，有建商配合開發案自行開闢計畫道路將開挖隧道，但距原有華興路「迴車...

花蓮193線中山橋 今起封半側施工

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7千萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中山橋...

離譜！護理之家菲籍看護直播脫光阿公洗澡 院方致歉：深刻檢討

花蓮驚傳外籍看護直播幫老人洗澡，有網友截圖畫面，指稱看護曾拍到長輩全裸。門諾醫療財團法人證實是門諾壽豐護理之家的看護，她是菲律賓籍，沒想到直播拍病患嚴重違規，強調將加強員工教育訓練。衛生局將檢視來龍去脈，擬輔導醫院避免發生此事。

0206震損將改建 花蓮193線中山橋明起封半側施工

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7000萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中...

建商虎仔山將挖隧道、封迴車塔居民抗議 基市府：尚未核准

基隆虎仔山因近基隆港面臨海景視野極佳，近期開發日益繁榮，有建商配合開發案自行開闢計畫道路將開挖隧道，但距原有華興路「迴車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。