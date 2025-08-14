聽新聞
建商將挖基隆虎仔山隧道 居民抗議
基隆虎仔山因近基隆港面臨海景視野極佳，近期開發日益繁榮，有建商配合開發案自行開闢計畫道路將開挖隧道，但距原有華興路「迴車塔」僅5到10公尺，迴車塔上方兩個社區居民昨抗議恐危及大樓地基安全。市府表示，尚未核准建商，會要求施工前做好施工鑑定、水保及和居民溝通。
基隆地標所在的虎仔山，因建商將興建大型社區向市府申請闢建計畫道路將開挖隧道，並將封閉迴車塔210天，日前開說明會，但引發主要靠迴車塔進出的兩大社區基隆第一景及麗寶大觀數百住戶反彈。
劉姓住戶代表說，計畫道路要開挖隧道，距離社區僅5到10公尺，大樓下方本來就是迴車塔，住戶都擔心地基安全會受影響。
議員鄭文婷表示，隧道闢建後麗寶大觀社區將三面被隧道圍繞，底下也變成空的，另一側則是迴車塔下山的入口，等於整個社區四面都被掏空，建商未辦地質檢測，安全堪慮。
議員施偉政指出，建商預計總工期1400天，最後施工階段要封閉迴車塔7個月，基樁施工處距離兩社區太近對地基安全影響太大。
市政府工務處長簡翊哲說，迴車塔封閉7個月太長，會要求開發商施工前做好施工鑑定，保障雙方權益，並在施工階段進行安全監測，另研議由開發商繳納一筆保證金至市府，倘有任何未依規妥適進行事項，市府將主動利用該筆基金改善。
建商在日前說明會提到新計畫道路開闢後，上山就不用再繞行迴車塔，能縮短行車時間、不再限高2.2公尺，如發生緊急救災救難事件，對民眾生命財產安全也較有保障。
