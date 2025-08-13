快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

基捷697億能蓋？謝國樑：盡最大努力 童子瑋：分段推進藏隱憂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基捷697億能蓋？謝國樑表示：盡最大努力。示意圖／記者游明煌攝影
基捷697億能蓋？謝國樑表示：盡最大努力。示意圖／記者游明煌攝影

基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，目前進度高架段細部設計順利經評選決標。基隆市多名議員今質疑697億蓋得起來嗎？市長謝國樑說，「就是跟中央盡量爭爭取，我們會盡所有力量來完成。」；議長童子瑋則說，分段推進缺乏緊密銜接，最後一段工程往往會成為孤兒計畫。

謝國樑今出席市議會臨時會市政議案說明，基隆捷運基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，目前進度高架段細部設計順利經評選決標，議員憂心未來中央補助如有刪減要提早因應。

市府交通處長陳耀川說，目前中央核定之經費並無刪減及異動，整體工程依計畫進行中，為穩定財源設「基隆市軌道建設發展其金」分攤風險。

謝國樑說，基隆捷運目前按計畫進行中，他希望能按規畫期程在2033年完工，因為中央不同意1200多億，就從已同意的697億先做，先發包、規畫設計，但不會先做新北不做基隆，而是新北、台北、基隆同時一起來進行，平均來分配，有些工程基隆段也已開始做準備，「就是跟中央盡量爭爭取，我們會盡所有力量來完成。」

謝國樑表示，「假如完全無法再向中央爭取一毛錢，難道就不做了嗎，橋墩蓋了一半就放在那邊，不可能嘛。」

議長童子瑋表示，大家都認為基隆市一定要有捷運，關鍵在於時程、進度與方案的選擇，能否為基隆帶來長期且周全的利多。然而，在中央總預算遭國會刪減，以及財劃法撥補地方預算的兩大因素下，地方受中央補助的經費可能會有所異動。

童子瑋指出，市府報告基隆捷運第一階段（南港到八堵）工程進度、財務規劃，以及透過土地開發回饋建設經費的構想。但有議員注意到，市府對「八堵到基隆段」的銜接時程著墨不足。過去其他外縣市的經驗顯示，若分段推進缺乏緊密銜接，最後一段工程往往會成為孤兒計畫，延誤數年甚至10年以上，基隆承擔的財務壓力也將倍增。

童子瑋說，報告中對於站區開發與產業招商的連動規劃也較為薄弱，在沒有完善規劃的情況下，可能會錯失帶動就業、產業升級與觀光發展的契機。

童子瑋裁示，捷運工程第一階段進度應列入下次定期會交通處的業務報告；市府應強化捷運站周邊開發與產業布局的連動規劃，整合都市計畫、產業招商與交通接駁等配套，讓捷運不只通車，更能創造工作機會、改善生活品質，真正提升市民福祉。捷運對基隆而言，不只是交通建設，而是「改變城市命運的關鍵一步」。

基隆市政府財政處長謝妙蓮表示，基隆市114年度一般性補助款減少24.25億元，市府也已於6月16日向行政院提起訴願；未來市府將在中央資源變動情況下，積極採取多元財源籌措與彈性調度策略，確保建設計畫如期推動，並維持地方發展動能不受重大影響。

