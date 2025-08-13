快訊

楊柳颱風強風猛吹！福壽山農場「蘋果王樹」倒下 經評估無法救治

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

聽新聞
0:00 / 0:00

離譜！護理之家菲籍看護直播脫光阿公洗澡 院方致歉：深刻檢討

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮驚傳外籍看護直播幫老人洗澡，有網友截圖畫面，指稱看護曾拍到長輩全裸。圖／翻攝網路
花蓮驚傳外籍看護直播幫老人洗澡，有網友截圖畫面，指稱看護曾拍到長輩全裸。圖／翻攝網路

花蓮驚傳外籍看護直播幫老人洗澡，有網友截圖畫面，指稱看護曾拍到長輩全裸。門諾醫療財團法人證實是壽豐分院護理之家的看護，據了解她是菲律賓籍，任職前都有簽約要求遵守工作規範，沒想到直播拍病患嚴重違規。衛生局將檢視來龍去脈，擬輔導醫院避免發生此事。

有網友在Threads貼文，表示自己今天在滑手機時，赫然發現這名看護直播幫阿公洗澡，覺得太過分，後來可能很多人檢舉導致直播中斷。貼文底下其他網友留言「太扯了！怎麼可以直播長輩洗澡」、「這些拍攝有經過家人同意嗎？」，還有人建議直接跟政府主管機關投訴。

門諾醫療財團法人今天發聲明，指出已於第一時間啟動調查與處理機制，並停職調查，嚴正表達對保護住民隱私堅定立場。經初步了解，31歲當事人供稱拍攝與直播為「記錄生活」，並未因而獲取收益，也不知此舉涉及嚴重侵犯隱私問題。

法人強調，無論出於何種動機，照護工作中涉及個人隱私與身體影像，絕對不得擅自拍攝、傳送或公開，更不容任何形式的網路直播

法人表示，將針對此案深入檢討，並研議未來防範機制，包括強化員工教育訓練，增列資訊安全、個資保護及影像拍攝禁止事項培訓，確保所有員工充分理解相關法律與倫理規範。

同時落實行動裝置管理，照護期間限制使用私人手機或攝影設備，防止未經授權影像紀錄；即時稽核與通報機制，建立例行抽查與同仁互相監督制度，確保問題可即時發現並處理。

法人再次鄭重向社會大眾保證，維護長者尊嚴與隱私是最根本的承諾，任何違反專業倫理與法律的行為，機構都將採取零容忍態度，嚴格處理。對於此次事件造成的社會關注與信任衝擊深表遺憾，並將以最嚴謹的態度防止類似情況再度發生，重建家屬與社會大眾的信任。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，尚未接到相關通報，會詳細了解此事的緣由、有無真的拍到長者私密部位等，研擬輔導醫院避免類似情況發生。

網路直播 外籍看護

延伸閱讀

足球／西甲新賽季開踢！DAZN Taiwan全程直播380場比賽

拜託是新衣裝...台V塔芭絲可將於今晚8點發布重大告知

台中男虐龜開直播 70人前拋摔、腳踩還掩埋嗆：給牠們悶死

台中男虐龜開直播 70人前拋摔、腳踩還掩埋嗆：給牠們悶死

相關新聞

離譜！護理之家菲籍看護直播脫光阿公洗澡 院方致歉：深刻檢討

花蓮驚傳外籍看護直播幫老人洗澡，有網友截圖畫面，指稱看護曾拍到長輩全裸。門諾醫療財團法人證實是壽豐分院護理之家的看護，據了解她是菲律賓籍，任職前都有簽約要求遵守工作規範，沒想到直播拍病患嚴重違規。衛生局將檢視來龍去脈，擬輔導醫院避免發生此事。

0206震損將改建 花蓮193線中山橋明起封半側施工

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7000萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中...

建商虎仔山將挖隧道、封迴車塔居民抗議 基市府：尚未核准

基隆虎仔山因近基隆港面臨海景視野極佳，近期開發日益繁榮，有建商配合開發案自行開闢計畫道路將開挖隧道，但距原有華興路「迴車...

基隆復興路47年老舊管線爆管搶修 4472戶停水到下午1時

基隆市復興路今天凌晨3時自來水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，大量自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊急開...

淹水感測器異常、易淹區監測效能不足審計檢討 基市府：均已改善

基隆市政府為提升防汛應變能力，在易積淹水熱點建置49站路面淹水感測器及戶外監控攝影機16站，基隆審計室去年查出部分感測器...

影／基隆復興路凌晨水管爆管 路面大淹水塌陷緊急開挖搶修

基隆市復興路今天凌晨3時發生不明原因水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。