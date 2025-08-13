離譜！護理之家菲籍看護直播脫光阿公洗澡 院方致歉：深刻檢討

花蓮驚傳外籍看護直播幫老人洗澡，有網友截圖畫面，指稱看護曾拍到長輩全裸。門諾醫療財團法人證實是壽豐分院護理之家的看護，據了解她是菲律賓籍，任職前都有簽約要求遵守工作規範，沒想到直播拍病患嚴重違規。衛生局將檢視來龍去脈，擬輔導醫院避免發生此事。

有網友在Threads貼文，表示自己今天在滑手機時，赫然發現這名看護直播幫阿公洗澡，覺得太過分，後來可能很多人檢舉導致直播中斷。貼文底下其他網友留言「太扯了！怎麼可以直播長輩洗澡」、「這些拍攝有經過家人同意嗎？」，還有人建議直接跟政府主管機關投訴。

門諾醫療財團法人今天發聲明，指出已於第一時間啟動調查與處理機制，並停職調查，嚴正表達對保護住民隱私堅定立場。經初步了解，31歲當事人供稱拍攝與直播為「記錄生活」，並未因而獲取收益，也不知此舉涉及嚴重侵犯隱私問題。

法人強調，無論出於何種動機，照護工作中涉及個人隱私與身體影像，絕對不得擅自拍攝、傳送或公開，更不容任何形式的網路直播。

法人表示，將針對此案深入檢討，並研議未來防範機制，包括強化員工教育訓練，增列資訊安全、個資保護及影像拍攝禁止事項培訓，確保所有員工充分理解相關法律與倫理規範。

同時落實行動裝置管理，照護期間限制使用私人手機或攝影設備，防止未經授權影像紀錄；即時稽核與通報機制，建立例行抽查與同仁互相監督制度，確保問題可即時發現並處理。

法人再次鄭重向社會大眾保證，維護長者尊嚴與隱私是最根本的承諾，任何違反專業倫理與法律的行為，機構都將採取零容忍態度，嚴格處理。對於此次事件造成的社會關注與信任衝擊深表遺憾，並將以最嚴謹的態度防止類似情況再度發生，重建家屬與社會大眾的信任。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，尚未接到相關通報，會詳細了解此事的緣由、有無真的拍到長者私密部位等，研擬輔導醫院避免類似情況發生。