0206震損將改建 花蓮193線中山橋明起封半側施工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
縣道193線中山橋將動工改建，採半半施工，花蓮縣府已在工區設置指示牌及標線引導汽機車分流。記者王燕華／攝影
縣道193線中山橋將動工改建，採半半施工，花蓮縣府已在工區設置指示牌及標線引導汽機車分流。記者王燕華／攝影

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7000萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中山橋工程明起展開，採分階段、半半施工方式，封住半側車道，另一側維持雙向通行，減少對交通的衝擊，預計明年底完工通車。

縣府建設處長鄧子榆說，193線吉安溪橋、中山橋因震損出現伸縮縫拉開、滲水等情況，起初採修繕方式，但效果不佳，且該路段經過花蓮港，不少重車通行，因此爭取0206善款，經管理委員會專案會議審議後，獲核定經費辦理兩座橋梁復建工程。

吉安溪橋上月已先行封橋交管施工，位於和平廣場、北濱公園旁的中山橋採整體改建，工程從明天起展開。鄧子榆說，中山橋橋長約100公尺，改建後將從現有兩個橋墩減為一個橋墩，提高通洪能力，減少被也符合最新的耐震標準。

建設處表示，中山橋明起封橋交管，分階段施工，第一階段到明年5月15日，施工期間採「半半施工」，僅封半側車道，另一側維持雙向通行，已在工區前方設置多個預告標誌與警示燈，並有專人指揮交通，經過工區請減速慢行，注意標線與分流指示。

此外，中山橋工區於10月30日至11月4日及明年1月15日至20日有夜間吊梁作業，每晚10時到隔天上午6時僅留單線雙向通行，請依現場人員指示行駛，汽機車仍建議施工期間改走台9線及台11線。

縣道193線中山橋將動工改建，採半半施工，花蓮縣府已在工區設置指示牌及標線引導汽機車分流。記者王燕華／攝影
縣道193線中山橋將動工改建，採半半施工，花蓮縣府已在工區設置指示牌及標線引導汽機車分流。記者王燕華／攝影

吉安 花蓮 車道

相關新聞

花蓮某護理之家菲籍看護直播幫老人洗澡引網友撻伐 院方：深刻檢討

花蓮驚傳外籍看護直播幫老人洗澡，有網友截圖畫面，指稱看護曾拍到長輩全裸。門諾醫院證實是壽豐分院護理之家的看護，據了解她是...

0206震損將改建 花蓮193線中山橋明起封半側施工

花蓮縣道193線吉安溪橋、中山橋因0206地震受損，縣府爭取震災善款，核定2億7000萬元改建，吉安溪橋上月封橋施工，中...

建商虎仔山將挖隧道、封迴車塔居民抗議 基市府：尚未核准

基隆虎仔山因近基隆港面臨海景視野極佳，近期開發日益繁榮，有建商配合開發案自行開闢計畫道路將開挖隧道，但距原有華興路「迴車...

基隆復興路47年老舊管線爆管搶修 4472戶停水到下午1時

基隆市復興路今天凌晨3時自來水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，大量自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊急開...

淹水感測器異常、易淹區監測效能不足審計檢討 基市府：均已改善

基隆市政府為提升防汛應變能力，在易積淹水熱點建置49站路面淹水感測器及戶外監控攝影機16站，基隆審計室去年查出部分感測器...

影／基隆復興路凌晨水管爆管 路面大淹水塌陷緊急開挖搶修

基隆市復興路今天凌晨3時發生不明原因水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊...

