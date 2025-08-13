建商虎仔山將挖隧道、封迴車塔居民抗議 基市府：尚未核准

基隆虎仔山因近基隆港面臨海景視野極佳，近期開發日益繁榮，有建商配合開發案自行開闢計畫道路將開挖隧道，但距原有華興路「迴車塔」僅5到10公尺，迴車塔上方兩個社區居民今抗議，將危及大樓地基安全，且封閉迴車塔嚴重影響進出。市府表示，尚未核准，施工前做好施工鑑定、水保及和居民溝通相關疑慮。

基隆地標所在位華興街的虎仔山，近來因麗寶建設即將在當地興建大型社區而向市府申請闢建計畫道路將開挖隧道，施工期間並且將封閉迴車塔210天，日前開說明會，但引發靠迴車塔進出的兩大社區基隆第一景及麗寶大觀數百住戶反對，今天站出來抗議。

劉住住戶代表說，計畫道路要開挖隧道，距離社區就只有5到10公尺，大樓下方本來就是迴車塔，地基和別的大樓不同，住戶都擔心地基安全會受影響。

議員鄭文婷表示，基隆第一景社區就在迴車塔上方，也就是這個社區底下是空的，而隧道闢建後麗寶大觀社區將三面被隧道圍繞，底下也變成空的，另一側則是迴車塔下山的入口，等於整個社區四面都被掏空，居住安全如何確保？更荒謬的是，建商從來沒有在當地辦過任何地質檢測，無法確知隧道開挖之後，兩個社區是否真的能夠繼續安全居住。

議員施偉政指出，建商預計總工期1400天，最後施工階段要封閉迴車塔7個月，並且基樁施工處只距離基隆第一景、麗寶大觀兩大社區五米之短，真的對地基沒影響嗎？

施偉政批評建商要施作的範圍除了影響兩社區以外，更有山坡上及下方出口處的民宅，這些民宅現在每逢強降雨就會造成屋內排水倒灌淹水，建商有辦法保證施作後不會更嚴重？施作後出口仍然在中山二路65巷上，無法解決交通問題。

市政府工務處長簡翊哲說明，華興街53巷為1971年即劃定的都市計畫道路，前期因都市計畫道路尚未開闢，故民眾多利用迴車塔進出。近期因虎仔山開發日益繁榮，建商利用周邊開發案中自行開闢計畫道路，市府尚未同意施工，且迴車塔將封閉7個月也太長。

簡翊哲表示，市府一定會要求開發商於施工前進行充分溝通，並將施工影響降至最低。針對安全部分要求，開發商於施工前做好施工鑑定保障雙方權益，並在施工階段進行安全監測，另研議由開發商繳納一筆保證金至市府，倘有任何未依規妥適進行事項，市府將主動利用該筆基金改善。