楊柳颱風將登陸花蓮近3千人撤離 和仁車站恐發布土石流紅色警戒
楊柳颱風來勢洶洶，花蓮近3千人撤離，大部分居民選擇依親到親友家避難，目前南區有5處道路與橋梁封閉、市區1處道路封閉。颱風風雨漸強，明天和仁車站可能發布土石流紅色警戒，縣府已成立應變小組，留意是否有災情。
根據花蓮縣災害應變中心災情即報彙整表，馬太鞍溪堰塞湖撤離人數共有696人，其中依親552人、收容142人，籍在人不在2人；其他各鄉鎮市撤離及收容安置人數有2235人，其中收容所安置總計297人。
目前花蓮尚未發布土石流及大規模崩塌紅黃色警戒，不過接下來雨量可能會逐漸變大，秀林鄉、吉安鄉、壽豐鄉、玉里鎮有機會發布黃色警戒，和仁車站有可能明天會發布紅色警戒，縣府已通知公所、民政處及消防局，同時成立土石流防災應變小組，隨時注意降雨情形等。
在道路封閉部分，玉里鎮赤柯山至竹林山、富里鄉竹田村六十石山公路、花蓮市德安六街涵洞、花64線瑞港公路、富里鄉明里大橋臨時通行便道皆預警性封閉；台23線7K至16K+840富里鄉豐南村通往台東縣界路段也實施預警性道路封閉。
另外，因中央氣象署對楊柳颱風發布海上陸上颱風警報，為考量遊客及攤商安全，花蓮東大門國際觀光夜市今天暫停營業，夜市恢復營業日期將另於東大門夜市粉絲團臉書及IG公告。
