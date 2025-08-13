基隆復興路47年老舊管線爆管搶修 4472戶停水到下午1時
基隆市復興路今天凌晨3時自來水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，大量自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊急開挖搶修，發現是埋設47年的老舊管線破管，復興路、文化路、協和街、德安路一帶4472戶停水，預計下午1時搶修完成可復水。
基隆市議員施偉政與德安里長謝銘傳第一時間到場，施偉政表示，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，大量自來水噴出淹整條馬路。
施偉政說，隨著中山區大型社區開發，除了交通需重新規畫外，也因著重各項基本民生管線汰換以及加大供應，以因應居住人口增加的需求。
台水公司說明，凌晨3時接獲通報復興路317號前漏水，隨即通知施工廠商派工，並派員至現場先行關閉制水閥 ，初步判定是民國67年埋設為250pvcp破管所致 ，目前廠商已至現場搶修中。
台水公司表示，因應搶修作業，從5時30分至下午1時，停水區域為基隆市復興路、文化路、協和街、德安路等，停水戶數4472戶，已已通知里長轉知民眾。該路段今年已列入汰換工程，目前申請路權核准後即進場施作。
