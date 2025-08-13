快訊

淹水感測器異常、易淹區監測效能不足審計檢討 基市府：均已改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
淹水感測器異常、易淹區監測效能不足審計室檢討，基市府：均已改善完成。本報資料照片
淹水感測器異常、易淹區監測效能不足審計室檢討，基市府：均已改善完成。本報資料照片

基隆市政府為提升防汛應變能力，在易積淹水熱點建置49站路面淹水感測器及戶外監控攝影機16站，基隆審計室去年查出部分感測器電池電壓低於規範、水位高度感應異常；且感測器僅能感測路面上淹，未涵蓋路面下雨水下水道，雨水下水道監測系統淹水監控預警不足。市府表示，均已完成改善。

基隆審計室在今年市府總決算審核報告指出，去年7月會同工務處承辦單位擇選部分設備抽查淹水感測器電池電壓，經以萬用電表現場測量結果，愛四路等17處電壓值為2.8伏特至3.2伏特，低於服務建議範圍的電池電壓應維持3.7伏特至4.2伏特，恐影響供電傳輸。

另淹水感測器水位顯示，經水杯注入量測結果，發現暖暖區車行地下道1處，雖注入水量達20公分，高度停留於10公分處；西定路2、七堵區車行地下道2處感測器顯示積水高度達44公分、10.9公分，但路面尚無積水，水位高度顯示異常，已要求市府檢討改善。

對此市政府回應，淹水感測器電池已更換並校正，電箱鋪蝕浸水及線路機械或攝影鏡頭損壞都已更換，另防汛網資訊平台已配合修復網路連結。

基隆審計室指出，根據112年1月到去年7月的淹水高度資料，發現淹水域集中於七堵堵南地下道、義一路及信三路口、文化路34號、愛四路、西定國小等28處，進一步分析，淹水高度超過一級警戒值20公分9站、超過二級警戒值10公分9站，但有義一路信三路口及文化路淹水高度達95.5公分至95.6公分，遠高於一級警戒值。

審計指出，市府對於易淹水或高度逾警戒值地區，僅於發生淹水情形採取封路禁止通行或撤離民眾等方式，未能完善鄰近排水系統並強化防洪設施；另運用地理資訊系統軟體套疊易淹水地區資料，發現積水區域主要位於雨水下水道主幹管與支管、市區排水側溝匯流等14處，淹水感測器僅能感測路面上積水情形，未涵蓋路面下雨水下水道通水情形，淹水監控預警不足，應注意加強易積水熱點監控及雨水下水道清疏。

市政府回覆，已於主要雨水下水道主幹管與支管等14處積水區域陸續建置水位監測設備，以掌控地區水情完整資訊,並加強熱點監控及雨水下水道清疏，減少市區淹水風險。

淹水 雨水 監控

相關新聞

基隆復興路47年老舊管線爆管搶修 4472戶停水到下午1時

基隆市復興路今天凌晨3時自來水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，大量自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊急開...

淹水感測器異常、易淹區監測效能不足審計檢討 基市府：均已改善

基隆市政府為提升防汛應變能力，在易積淹水熱點建置49站路面淹水感測器及戶外監控攝影機16站，基隆審計室去年查出部分感測器...

基隆敬老卡搭公車 將改扣點制

基隆市敬老卡可免費無限次數搭乘市公車，有近6千人每月搭乘逾60次，昨多名議員提案，為便利往返雙北市，建議敬老卡比照雙北市...

影／基隆復興路凌晨水管爆管 路面大淹水塌陷緊急開挖搶修

基隆市復興路今天凌晨3時發生不明原因水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊...

「南化水庫級」堰塞湖懸山上 花蓮縣長徐榛蔚請求中央出手協助

中颱楊柳來勢洶洶，行政院長卓榮泰今天與花蓮縣等6縣市首長視訊連線，確認災防準備狀況。花蓮縣長徐榛蔚請求行政院協助處理馬太...

台東風力發電開發案說明會 大武鄉民怒吼「滾回去」

台亞風能公司主導，在台東推動的「東成」、「東風」兩項陸域風力發電計畫，規畫東海岸及南迴地區設置58部大型風力發電機，引發...

