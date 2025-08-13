聽新聞
0:00 / 0:00
影／基隆復興路凌晨水管爆管 路面大淹水塌陷緊急開挖搶修
基隆市復興路今天凌晨3時發生不明原因水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊急派人關閉供水，凌晨5時廠商到場施作管線汰換及柏油重新鋪設工程。水公司研判疑管線老舊遭重壓爆管。
基隆市議員施偉政與德安里長謝銘傳第一時間分別抵達現場，施偉政表示，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，大量自來水噴出淹整條馬路路，立即通報自來水公司以及中華路派出所協助交通指揮，封閉一半馬路避免發生危險。
自來水公司接獲通報，先派員關閉供水，凌晨5時廠商到場施作管線汰換及柏油重新鋪設工程，目前搶修工程還在進行中。現場水公司人員表示，疑似管線老舊不堪壓力負荷造成破損。
施偉政說，隨著中山區大型社區開發，除了交通需重新規畫外，也因著重各項基本民生管線汰換以及加大供應，以因應居住人口增加的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言