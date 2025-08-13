影／基隆復興路凌晨水管爆管 路面大淹水塌陷緊急開挖搶修

基隆市復興路今天凌晨3時發生不明原因水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，自來水噴出淹及整條馬路。水公司緊急派人關閉供水，凌晨5時廠商到場施作管線汰換及柏油重新鋪設工程。水公司研判疑管線老舊遭重壓爆管。

基隆市議員施偉政與德安里長謝銘傳第一時間分別抵達現場，施偉政表示，大量自來水衝破柏油路面，導致路面多處塌陷，大量自來水噴出淹整條馬路路，立即通報自來水公司以及中華路派出所協助交通指揮，封閉一半馬路避免發生危險。

自來水公司接獲通報，先派員關閉供水，凌晨5時廠商到場施作管線汰換及柏油重新鋪設工程，目前搶修工程還在進行中。現場水公司人員表示，疑似管線老舊不堪壓力負荷造成破損。