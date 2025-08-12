快訊

花蓮、新北代理教師 8月薪水部分遲發

聯合報／ 記者王燕華張策／連線報導

新學年度已展開，花蓮新北代理教師反映，8月薪資拖了2周仍未入帳。花蓮縣教育處說明，全縣國中小500多名代理教師，逾9成薪資已發放，其餘是因學校招聘沒那麼順利，較晚招到人，薪資發放產生時間差，已要求學校盡快個別協助。

縣議員楊華美表示，月初接獲代理教師投訴，本月薪水應該1日發放，遲遲沒入帳，教育處拖欠代理教師薪資問題連續發生多年，若無法徹底解決，將衝擊教育人員生計與士氣。

縣府教育處學管科長白鴻儀說，縣內代理教師國中159人、國小377人，共536人，昨請各校提報薪資發放狀況，統計39人尚未領到8月薪水。

白鴻儀表示，代理教師薪水發放原則上與正式教師一樣在當月初，有少數還沒領到，可能是學校代理教師招募不順利，多次招考才招到，無法在上月中旬前完成行政作業，以至於趕不及這個月初整批薪資發放作業。

新北也有國中代理教師提出陳情，應在8月初發出的薪資至月中仍未入帳，新北議員黃淑君說，新制年資敘薪8月1日上路後，部分學校與人事單位銜接不順，薪資核發流程卡關，導致已具資格並正式到職的教師無法如期領薪，呼籲教育局應與各校統一作業標準，避免行政流程延誤影響教師權益。

新北教育局回應，近期少數新聘代理教師到職日較晚、月初完成報到，未趕上8月1日入帳，多數學校均準時發放。針對新學期8月初才聘任的代理教師，薪資入帳時程因行政處理需順延，將於8月15日前完成入帳。

花蓮、新北代理教師 8月薪水部分遲發

