基隆敬老卡搭公車 將改扣點制

基隆市敬老卡可免費無限次數搭乘市公車，有近6千人每月搭乘逾60次，昨多名議員提案，為便利往返雙北市，建議敬老卡比照雙北市採每月補助480點「扣點制」，可多元搭乘其他運具，擴大使用範圍。市長謝國樑首肯，並表示明年度會試辦，估約增加近8千萬經費。

各縣市敬老卡使用規則略有差異，22縣市有14個採用點數補助制，但基隆、台南、宜蘭與雲林及澎湖、金門、馬祖等縣市，搭轄內公車無次數限制，搭轄外公共運輸工具享半價。

基隆市議會昨開臨時會，議員曾怡芳表示，長者無限制搭市公車是福利，但很多長者會去雙北，希望有更多運具選項。議員鄭文婷說，北北桃社福包羅萬象，基隆使用敬老卡要更多元。另因北北基屬同一生活圈，為便利基隆長者往返雙北，建議市府敬老卡比照雙北市採行扣點制，合理管理搭乘次數，提供多元公共運輸選擇。

社會處長楊玉欣表示，如果比照雙北採補助480點扣點制，會用到基隆市公車、台鐵、雙北捷運、雙北公車等。由於每月近6千人搭乘市公車逾60次，如果採扣點制，恐衝擊這6千名長者搭乘，針對擴及多元運具，會再研議妥適作法。

議員藍敏煌建議比照雙北扣點制，可跨縣市使用，且全台過半縣市都已採用，一定比較好，北北基桃生活圈不能只是口號，要和新北交通系統協調接軌。