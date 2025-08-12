「南化水庫級」堰塞湖懸山上 花蓮縣長徐榛蔚請求中央出手協助

中颱楊柳來勢洶洶，行政院長卓榮泰今天與花蓮縣等6縣市首長視訊連線，確認災防準備狀況。花蓮縣長徐榛蔚請求行政院協助處理馬太鞍溪上游堰塞湖，否則就像一個不定時炸彈，下游居民很不安心，卓榮泰承諾會專案處理。

日前薇帕颱風帶來大雨，萬榮鄉馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，下游受影響區域包括萬榮鄉明利村、光復鄉大馬、大平、東富村、鳳林鎮長橋、大榮、山興里等7個村落，今天下午陸續撤離保全戶。

徐榛蔚與卓榮泰視訊時，提到這次風災整備狀況，外界最關心的就是堰塞湖狀況，因為蓄水量體非常大，若滿水等同一個南化水庫的水量。縣府與林保署花蓮分署非常重視，已於7日召開責任分工會議。

徐榛蔚說，今天下午2時起啟動堰塞湖下游3鄉鎮居民的撤離動作，預計要撤離697人，其中萬榮、鳳林兩鄉鎮人數較少，已經完成，光復鄉有665人，陸續撤離中。

徐榛蔚表示，堰塞湖的量體非常大，且馬太鞍溪堤防比較低，若堰塞湖潰堤，大量水流下來將十分危險，堰塞湖等同一個不定時炸彈一直在山上，必須解決，請求行政院協助，有專人、編列經費由林保署及九河局來處理、疏浚。