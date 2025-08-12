台東風力發電開發案說明會 大武鄉民怒吼「滾回去」

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台亞風能公司今晚在大武舉辦「風力發電環境影響說明書擬編」公開會議，不料，正式舉行才15分鐘，上百位鄉親現場拉布條舉標語抗議，要求廠商「滾回去」。記者尤聰光／攝影
台亞風能公司今晚在大武舉辦「風力發電環境影響說明書擬編」公開會議，不料，正式舉行才15分鐘，上百位鄉親現場拉布條舉標語抗議，要求廠商「滾回去」。記者尤聰光／攝影

台亞風能公司主導，在台東推動的「東成」、「東風」兩項陸域風力發電計畫，規畫東海岸及南迴地區設置58部大型風力發電機，引發地方強烈反彈。今晚在大武舉辦環風力發電境影響說明書擬編公開會議，不料，會議才舉行15分鐘，上百位鄉親現場拉布條舉標語抗議，要求廠商「滾回去」。國民黨台東縣立委黃建賓求中央主管機關經濟部、環境部不該再當個旁觀者，必須立刻要求業者停止一切開發進程。

「風力發電環境影響說明書擬編公開會議」晚上6點半在大武活動中心舉行，數百名鄉親一開始圍堵入口，想以無人入場形式，讓會議流會，未料時間一到，廠商仍照常簡報，引爆場外鄉親怒火，一度發生推擠衝突，警方早早到場維持秩序，鄉親高喊「滾回去」怒吼，讓會議無法進行。最後，鄉民強勢搶奪台亞主持人麥克風，並以人力優勢占領講台，廠商只能草草結束這場歷時15分鐘的會議。

台亞風能公司專案總監謝智超表示，公開會議是環評規範程序的一環，不是外界所說的已經獲得政府允許開發。這次會議主要說明這段期間公開在環境部資訊官網討論區的結果，及前往案場實際調查等資訊，全案還在資訊揭露階段。面對鄉民不同聲音，他們都尊重及接受，就是希望能在理性互動下，讓程序正常化。

議長吳秀華說，此案規畫在太麻里、大武、達仁設置33座風力發電機組，總裝置容量高達231MW，對南迴海岸線的山海景觀、生態鏈、原鄉文化與觀光資源恐帶來難以逆轉的衝擊。這不只是改變景觀，更關係到族群的尊嚴與世代永續，她堅決反對。

「堅決反對，不想變成下一個綠能災難」，張姓鄉民不滿的說，丹娜絲輕颱就造成嘉義、台南10幾萬片光電板受損，颱風首當其衝的台東動輒颳17級風，沒人敢掛保證風機能承受得住。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，縣府持續支持符合在地特性之再生能源發展方向，但應以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提，審慎推動相關政策。針對大型陸域風力發電案，因涉及景觀、生態、文化及居住品質等綜合因素，縣府並不支持，也不視為再生能源優先選項。

台亞風能公司今晚在大武舉辦「風力發電環境影響說明書擬編」公開會議，不料，正式舉行才15分鐘，上百位鄉親現場拉布條舉標語抗議，要求廠商「滾回去」。記者尤聰光／攝影
台亞風能公司今晚在大武舉辦「風力發電環境影響說明書擬編」公開會議，不料，正式舉行才15分鐘，上百位鄉親現場拉布條舉標語抗議，要求廠商「滾回去」。記者尤聰光／攝影

台東 經濟發展 再生能源

