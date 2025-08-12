基隆敬老卡 謝國樑：擬舊制及比照雙北扣點併行

快訊

中央社／ 基隆12日電

基隆65歲以上長者可持敬老卡免費不限次數搭乘市公車，而雙北敬老卡採每月480點扣點機制。基隆市長謝國樑今天說，市府努力明年試辦兩者併行供長者選擇，再逐步與雙北政策對齊。

市府社會處長楊玉欣今天在議會報告，提出2項規劃方案，方案1維持現行制度，即市公車無限次數搭乘；方案2則與雙北同步，每月補助480點，使用範圍涵蓋含市公車、台鐵、雙北捷運、雙北公車、客運、計程車等。

民進黨市議員曾怡芳指出，有些長者住在公車路線未行駛的山區，如果能有多元運具可選擇，如此一來，長者就可使用敬老卡，請計程車司機接送下山，享有市府福利措施。

國民黨市議員藍敏煌說，北北基生活圈不能只是口號，市府目標打造亞洲最有愛城市，要先把市民福利提升與雙北相同，如果能造福6萬餘名長者，這筆投資是值得的，可增加市民幸福感，建議市府盡快完成扣點機制。

謝國樑表示，市府會努力在明年以試辦方式供長者選擇，但不能瞬間全面收回免費不限次數搭乘市公車政策，會造成長者不便及民怨，希望能融合新制與舊制併行方式讓長者選擇，再逐步與雙北政策對齊。

謝國樑說，錢是重要考量因素，但不是唯一因素，市府希望能兼顧長者使用習慣，或許也要進一步探詢長者意願。敬老卡代表著不僅是480點數而已，而是如何形成誘因，讓長者在使用時導向良性、健康且正向的生活習慣。

