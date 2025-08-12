快訊

基隆六堵險圳岩盤崩落封步道 林沛祥爭取8200萬改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆六堵險圳岩盤崩落步道封安全堪慮，林沛祥爭取8200萬改善。圖／林沛祥辦公室提供
基隆六堵險圳岩盤崩落步道封安全堪慮，林沛祥爭取8200萬改善。圖／林沛祥辦公室提供

位於基隆市七堵的六堵險圳，是許多民眾休憩運動場域，去年颱風導致上游岩盤崩落，附近山壁有安全疑慮，步道也因此封閉。立委林沛祥爭取水利署8280萬元經費改善，預計明年底前完工。水利署表示，會用最少傷害環境的方式施工。

經濟部水利署第十河川分署今天下午會同林沛祥等到場會勘，第十河川分署表示，改善工程經基隆市政府提報計畫及林沛祥爭取，核定六堵險圳構造物改善工程8280萬元，工期約1年，施工長度約150公尺，預計今年11月發包，明年底完工。整體完工後續會由市府工務處把步道銜接好，盡快恢復安全的環境。

林沛祥表示，防浚工程期間要有一個暫時路線，請水利署與工務處配合先與民眾溝通，防浚的功能要能夠保持。水利署表示，完工以後一定會符合治理的標準，比照過去的最高規格讓防浚功能。

副議長楊秀玉說，這裡大自然景觀很優美，也是七堵民眾運動很重要的廊帶，步道很多民眾運動休閒，盼能恢復美景。

泰安里長詹仁豪建議，施工期間環境維護，希望能夠保持原況原貌。水利署說，會有環境評估，一定會用最少傷害環境的方式來施工。

六堵里長余良盛表示，感謝立委積極爭取，這個步道已經封閉很久，希望能夠趕快恢復，讓民眾安全來運動。

基隆六堵險圳岩盤崩落步道封安全堪慮，林沛祥爭取8200萬改善。圖／林沛祥辦公室提供
基隆六堵險圳岩盤崩落步道封安全堪慮，林沛祥爭取8200萬改善。圖／林沛祥辦公室提供
基隆六堵險圳岩盤崩落步道封安全堪慮，林沛祥爭取8200萬改善。圖／林沛祥辦公室提供
基隆六堵險圳岩盤崩落步道封安全堪慮，林沛祥爭取8200萬改善。圖／林沛祥辦公室提供
基隆六堵險圳岩盤崩落步道封安全堪慮，林沛祥爭取8200萬改善。圖／林沛祥辦公室提供
基隆六堵險圳岩盤崩落步道封安全堪慮，林沛祥爭取8200萬改善。圖／林沛祥辦公室提供

運動 水利署 林沛祥

相關新聞

不再是物資孤島 全聯攜手芥菜種「花蓮倉」串聯台東、蘭嶼成東部樞紐

基督教芥菜種會打造「花蓮倉」作為東部生活物資供應中心，「楊柳」颱風撲台前，今天再獲全聯慶祥慈善基金會捐150萬元物資，「...

代理教師薪水遲發 花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

新學年度已展開，花蓮有代理教師反映，這個月薪資拖了兩周還未入帳，議員批評無異打擊代理教師士氣。縣府教育處說明，全縣國中小...

影／基隆長者無限搭市公車將改扣點制？謝國樑：對齊雙北明年試辦

基隆市敬老卡可免費無限次數搭乘市公車，有近6千人每月搭乘逾60次，但多名議員提案，指北北基桃是共同生活圈，為便利基隆往返...

楊柳颱風逼近 台東縣公告「限制管制區」民眾禁入

今年編號第11號的颱風楊柳正逐漸往台灣逼近，進入台灣東南方海域，台東縣長饒慶鈴今指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，因...

基隆忠一路調整標線 機車左轉科技執法暫停

基隆市以科技執法設備揪交通違規，忠一路違規左轉孝四路案件居高不下。基隆市警察局長林信雄表示，忠一路內、中線間的「雙白線」...

