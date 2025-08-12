基隆六堵險圳岩盤崩落封步道 林沛祥爭取8200萬改善

位於基隆市七堵的六堵險圳，是許多民眾休憩運動場域，去年颱風導致上游岩盤崩落，附近山壁有安全疑慮，步道也因此封閉。立委林沛祥爭取水利署8280萬元經費改善，預計明年底前完工。水利署表示，會用最少傷害環境的方式施工。

經濟部水利署第十河川分署今天下午會同林沛祥等到場會勘，第十河川分署表示，改善工程經基隆市政府提報計畫及林沛祥爭取，核定六堵險圳構造物改善工程8280萬元，工期約1年，施工長度約150公尺，預計今年11月發包，明年底完工。整體完工後續會由市府工務處把步道銜接好，盡快恢復安全的環境。

林沛祥表示，防浚工程期間要有一個暫時路線，請水利署與工務處配合先與民眾溝通，防浚的功能要能夠保持。水利署表示，完工以後一定會符合治理的標準，比照過去的最高規格讓防浚功能。

副議長楊秀玉說，這裡大自然景觀很優美，也是七堵民眾運動很重要的廊帶，步道很多民眾運動休閒，盼能恢復美景。

泰安里長詹仁豪建議，施工期間環境維護，希望能夠保持原況原貌。水利署說，會有環境評估，一定會用最少傷害環境的方式來施工。