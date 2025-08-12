不再是物資孤島 全聯攜手芥菜種「花蓮倉」串聯台東、蘭嶼成東部樞紐

基督教芥菜種會打造「花蓮倉」作為東部生活物資供應中心，「楊柳」颱風撲台前，今天再獲全聯慶祥慈善基金會捐150萬元物資，「花蓮倉」擴大啟用，除了花蓮，還可支應台東、花東部落與蘭嶼共4處備災儲糧點，讓東部不再因天災成為物資孤島。

花東近年來常因地震、颱風造成交通中斷，物資運送成難題。全聯慶祥慈善事業基金會去年3月捐贈一批市價逾140萬元的生活物資給基督教芥菜種會，不久花蓮發生大地震，立刻派上用場。

長期支持芥菜種會的全聯慶祥慈善事業基金會，今天再度由全聯北三處蘇花區區副理陳沂湄代表捐出150萬元生活物資，在楊柳颱風撲台前，有如及時雨。

基督教芥菜種會執行長李肇家說，芥菜種會生活照顧服務對象以長者及兒少為主，占了近7成，其餘為急難家庭與身障者。去年起建立助人網供需服務平台，打破以往物資統一發放模式，讓受助者有選擇所需物品的權利。「花蓮倉」上月出貨的生活照顧箱數，較去年同期成長3成，反映東部偏鄉民眾對生活與緊急物資的需求日漸增加。

李肇家也宣布「花蓮倉」倉儲空間擴充，且與台北倉、台東倉進行物資對轉，強化東西部物流連結，提升調度效率並降低成本，將成花東物資調度與服務樞紐，為偏鄉家庭打造更具韌性與溫度的支持系統。