快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「5縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

不再是物資孤島 全聯攜手芥菜種「花蓮倉」串聯台東、蘭嶼成東部樞紐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
楊柳颱風撲台前夕，全聯慶祥慈善事業基金會今天再捐贈150萬元的生活用品給芥菜種會。圖／芥菜種會提供
楊柳颱風撲台前夕，全聯慶祥慈善事業基金會今天再捐贈150萬元的生活用品給芥菜種會。圖／芥菜種會提供

基督教芥菜種會打造「花蓮倉」作為東部生活物資供應中心，「楊柳」颱風撲台前，今天再獲全聯慶祥慈善基金會捐150萬元物資，「花蓮倉」擴大啟用，除了花蓮，還可支應台東、花東部落與蘭嶼共4處備災儲糧點，讓東部不再因天災成為物資孤島。

花東近年來常因地震、颱風造成交通中斷，物資運送成難題。全聯慶祥慈善事業基金會去年3月捐贈一批市價逾140萬元的生活物資給基督教芥菜種會，不久花蓮發生大地震，立刻派上用場。

長期支持芥菜種會的全聯慶祥慈善事業基金會，今天再度由全聯北三處蘇花區區副理陳沂湄代表捐出150萬元生活物資，在楊柳颱風撲台前，有如及時雨。

基督教芥菜種會執行長李肇家說，芥菜種會生活照顧服務對象以長者及兒少為主，占了近7成，其餘為急難家庭與身障者。去年起建立助人網供需服務平台，打破以往物資統一發放模式，讓受助者有選擇所需物品的權利。「花蓮倉」上月出貨的生活照顧箱數，較去年同期成長3成，反映東部偏鄉民眾對生活與緊急物資的需求日漸增加。

李肇家也宣布「花蓮倉」倉儲空間擴充，且與台北倉、台東倉進行物資對轉，強化東西部物流連結，提升調度效率並降低成本，將成花東物資調度與服務樞紐，為偏鄉家庭打造更具韌性與溫度的支持系統。

芥菜種會表示，花東地區近年多次面臨地震、颱風的威脅，一旦交通中斷，弱勢家庭易成「物資孤島」，去年403地震後，就迅速啟動將物資送到秀林鄉和平村，這次花蓮倉擴大啟用，可支應台東倉以及花東部落與蘭嶼共四處備災儲糧點，花蓮倉也推動「以工帶賑」，提供貼標、分裝等彈性的工作機會，幫助經濟弱勢者賺取收入，生活更有自信。

楊柳颱風撲台前夕，全聯慶祥慈善事業基金會今天再捐贈150萬元的生活用品給芥菜種會。圖／芥菜種會提供
楊柳颱風撲台前夕，全聯慶祥慈善事業基金會今天再捐贈150萬元的生活用品給芥菜種會。圖／芥菜種會提供
芥菜種會執行長李肇家致詞時，感謝企業長年支持，也宣布花蓮倉擴大啟用，成為東部物資調度與服務的樞紐。圖／芥菜種會提供
芥菜種會執行長李肇家致詞時，感謝企業長年支持，也宣布花蓮倉擴大啟用，成為東部物資調度與服務的樞紐。圖／芥菜種會提供
楊柳颱風撲台前夕，全聯慶祥慈善事業基金會今天再度捐贈150萬元的生活用品給芥菜種會。圖／芥菜種會提供
楊柳颱風撲台前夕，全聯慶祥慈善事業基金會今天再度捐贈150萬元的生活用品給芥菜種會。圖／芥菜種會提供

花蓮 地震 楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳來襲 13日國內線航班全取消

楊柳颱風明午登陸！花東、南部豪雨 東半部恐14級以上強陣風

颱風楊柳逼近 全聯、家樂福、愛買、超商備貨翻倍推優惠迎採買潮

楊柳南修「路徑類似小犬颱風」當年17級陣風重創蘭嶼18縣市停班課

相關新聞

基隆六堵險圳岩盤崩落封步道 林沛祥爭取8200萬改善

位於基隆市七堵的六堵險圳，是許多民眾休憩運動場域，去年颱風導致上游岩盤崩落，附近山壁有安全疑慮，步道也因此封閉。立委林沛...

不再是物資孤島 全聯攜手芥菜種「花蓮倉」串聯台東、蘭嶼成東部樞紐

基督教芥菜種會打造「花蓮倉」作為東部生活物資供應中心，「楊柳」颱風撲台前，今天再獲全聯慶祥慈善基金會捐150萬元物資，「...

代理教師薪水遲發 花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

新學年度已展開，花蓮有代理教師反映，這個月薪資拖了兩周還未入帳，議員批評無異打擊代理教師士氣。縣府教育處說明，全縣國中小...

影／基隆長者無限搭市公車將改扣點制？謝國樑：對齊雙北明年試辦

基隆市敬老卡可免費無限次數搭乘市公車，有近6千人每月搭乘逾60次，但多名議員提案，指北北基桃是共同生活圈，為便利基隆往返...

楊柳颱風逼近 台東縣公告「限制管制區」民眾禁入

今年編號第11號的颱風楊柳正逐漸往台灣逼近，進入台灣東南方海域，台東縣長饒慶鈴今指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，因...

基隆忠一路調整標線 機車左轉科技執法暫停

基隆市以科技執法設備揪交通違規，忠一路違規左轉孝四路案件居高不下。基隆市警察局長林信雄表示，忠一路內、中線間的「雙白線」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。