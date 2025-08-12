代理教師薪水遲發 花蓮縣府：各校聘任有時間差 9成已發放

新學年度已展開，花蓮有代理教師反映，這個月薪資拖了兩周還未入帳，議員批評無異打擊代理教師士氣。縣府教育處說明，全縣國中小500多位代理教師，約9成薪資已在月初發放，餘下是因學校招聘沒那麼順利，較晚招到，薪資發放產生時間差，已要求學校盡快個別協助。

縣議員楊華美今天表示，月初就接獲代理教師投訴，本月薪水應該8月1日發放，但沒有收到，到今天甚至還有人薪水沒入帳，教育處拖欠代理教師薪資的問題已經連續發生多年，無法徹底解決，將嚴重影響教育人員的生計與士氣。

縣府教育處學管科長白鴻儀說，縣內代理教師國中159人、國小377人，共536人，今天已請各校提報薪資發放狀況，統計到下午3時，全縣125所公立中小學，已有110校提供資料，其中約32名代理教師還未領到8月薪水，估算至少9成老師的薪水已經發放。

白鴻儀表示，代理教師薪水原則上都與正式教師一樣在當月初發放，少數來不及領到的，原因可能與學校代理教師招募不順利，多次招考，行政作業需要一些時間，可能慢一點才招到，無法在上月中旬前完成，以至於趕不上整批薪資發放作業，需要個別處理，才會產生時間差。

他指出，已通知各校，只要聘任完成務必盡快協助老師個別處理，讓老師們能夠盡早領到薪水。