馬太鞍溪堰塞湖遇楊柳颱風恐潰壩 花蓮500多人預計下午4時撤離

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號，有潰壩危險，且楊柳颱風即將在東部登陸，花蓮有3鄉鎮、7村259戶共690人被列為保全戶。隨著中央氣象署下午發布颱風陸上警報，光復鄉4時起開始撤離鄉內500多名村民到收容所。

在馬太鞍溪下游河道兩側500公尺內，有3鄉鎮7村落納入危險區，保全戶共259戶690人，集中在光復鄉大馬村198戶523人、東富村31戶99人、大平村16戶36人。花蓮縣政府、林業署花蓮分署、光復鄉公所皆呼籲村民盡速準備個人緊急用品，依照縣府指示撤離。

光復鄉長林清水表示，鄉內受影響地區包括約240戶，實際居住約有500人，是受影響人數最多地區，已安排國立光復商工宿舍及活動中心、大全幼兒園、公所等3處收容所，收容量能一定足夠，今天下午啟動撤離工作。

林保署花蓮分署指出，馬太鞍上游堰塞湖在7月26日啟動調查，請專家3次空勘，原預計在沒有發生豪大雨前提下，最快10月中壩頂溢流，但這次中颱楊柳將來襲，若雨量破1000毫米，可能會提前在18日溢流。

林清水說，目前馬太鞍溪部分河道與堤防頂齊平，且在馬太鞍溪與麗太溪口、政旺砂石場兩邊有堤防缺口，若下起強降雨容易倒灌，因此必須緊急撤離居民。水利署第九河川分署在馬太鞍溪下游設置5噸型混凝土塊、開口堤封堵、搶險機具及移動式抽水機進駐，每天5次水情查報，強化水位、雨量觀測站等水情監控及預警機制。