影／基隆長者無限搭市公車將改扣點制？謝國樑：對齊雙北明年試辦

基隆市敬老卡可免費無限次數搭乘市公車，有近6千人每月搭乘逾60次，但多名議員提案，指北北基桃是共同生活圈，為便利基隆往返雙北市，建議敬老卡比照雙北市採每月補助480點「扣點制」，並可多元搭乘其他運具，擴大使用範圍，非拘泥無限制搭市公車。市府評估增加近8千萬經費，市長謝國樑說，願對齊雙北，明年度會嘗試試辦，讓長者有更多的選擇。

各縣市敬老卡全國22縣市有14個縣市採用點數補助制，但基隆市、台南市、宜蘭縣與雲林縣4個本島及澎金馬3個外島縣市為轄內公車無限次數搭乘、轄外搭乘大運輸工具享法定半價。

議員提案北北基地區屬同一生活圈，為便利基隆市年長民眾往返雙北市，請市府相關單位研議敬老卡比照雙北市採行扣點制，以合理管理搭乘次數，及提供更多元的大眾運輸選擇。

社會處長楊玉欣表示，基隆市社福卡去年總支出經費為1億2411萬，市公車使用人次占比87.90%，其他縣市捷運使用人次占比12.10%。今年底老人和身心障礙人口共約10萬4千人，社會處估算，如果比照雙北同步採補助480點扣點制，因使用範圍有基隆市公車、台鐵、雙北捷運、雙北公車及客運、計程車等，估增加8千萬經費支出。

楊玉欣說，社會處統計，每月近6千人搭乘市公車逾60次，如果採行扣點制，將衝擊這6千名長者搭乘；多元運具部分，市府會再研議妥適作法。

民進黨議員曾怡芳表示，基隆無限制搭市公車是福利，但交通運具不是只有市公車，很多人會前往雙北，長者希望有更多的可能。議員鄭文婷說，北北桃社福政策包羅萬象，基隆使用敬老卡要更為多元。

國民黨議員藍敏煌說，建議比照雙北扣點制，可以跨縣市使用，全台過半縣市都採用，一定比較好，北北基桃生活圈不能只是口號，可以增加幸福感，要和新北交通系統協調接軌。

無黨籍議員陳冠羽說，基隆只能搭公車免費，但雙北敬老卡可使用運用項目非常多，基隆要擴大敬老卡使用運具。議員呂美玲表示，很多人要去北北桃，不是只限於搭市公車，市公車很多人在使用，但計程車、腳踏車也應可在480點內扣。