馬太鞍溪堰塞湖遇颱風恐威脅 豐年祭籌備改助撤離
花蓮馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，受颱風楊柳影響有潰決風險，下游村落居民將預防性撤離。光復鄉大馬村有不少族人返鄉籌備豐年祭，明早將改協助部落族人撤村。
中央氣象署今天清晨5時30分發布中度颱風楊柳海上颱風警報，預估明天將快速接近並通過台灣，花東風雨影響最為顯著。光復鄉公所今天針對鄰近馬太鞍溪下游的村落舉行說明會。
光復鄉長林清水說，鄉內受影響地區包括大馬村、大平村及東富村約240戶，實際居住約500人，是受影響人數最多地區，呼籲村民務必提前準備好撤離物品，配合撤離通知。
林清水表示，因應將有500多人撤離，已安排國立光復商工、公所等3處收容所，收容量能足夠，預計最快明天清晨啟動撤離。
大馬村長王梓安接受中央社記者採訪表示，村落靠近河道，過去曾發生土石流及淹水，每次颱風來都有1至2鄰會預防性撤離，這次上游有堰塞湖，全村22鄰都要撤離，預計將撤離400多人。
王梓安說，部落豐年祭正好14日開幕，這幾天很多年輕族人提前從外地返鄉為祭儀準備，明天清晨先暫停祭儀準備工作，改協助住戶撤離。
針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖，中央災害應變中心成立警戒小組，下游受影響區域包括萬榮鄉明利村、光復鄉大馬、大平、東富村、鳳林鎮長橋、大榮、山興里等7個村落，約600多人。
水利署第九河川分署也在馬太鞍溪下游預佈5噸型混凝土塊、開口堤封堵、預佈搶險機具及移動式抽水機，每天進行5次水情查報，強化水位、雨量觀測站等水情監控及預警機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言