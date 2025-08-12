馬太鞍溪堰塞湖遇颱風恐威脅 豐年祭籌備改助撤離

花蓮馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，受颱風楊柳影響有潰決風險，下游村落居民將預防性撤離。光復鄉大馬村有不少族人返鄉籌備豐年祭，明早將改協助部落族人撤村。

中央氣象署今天清晨5時30分發布中度颱風楊柳海上颱風警報，預估明天將快速接近並通過台灣，花東風雨影響最為顯著。光復鄉公所今天針對鄰近馬太鞍溪下游的村落舉行說明會。

光復鄉長林清水說，鄉內受影響地區包括大馬村、大平村及東富村約240戶，實際居住約500人，是受影響人數最多地區，呼籲村民務必提前準備好撤離物品，配合撤離通知。

林清水表示，因應將有500多人撤離，已安排國立光復商工、公所等3處收容所，收容量能足夠，預計最快明天清晨啟動撤離。

大馬村長王梓安接受中央社記者採訪表示，村落靠近河道，過去曾發生土石流及淹水，每次颱風來都有1至2鄰會預防性撤離，這次上游有堰塞湖，全村22鄰都要撤離，預計將撤離400多人。

王梓安說，部落豐年祭正好14日開幕，這幾天很多年輕族人提前從外地返鄉為祭儀準備，明天清晨先暫停祭儀準備工作，改協助住戶撤離。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖，中央災害應變中心成立警戒小組，下游受影響區域包括萬榮鄉明利村、光復鄉大馬、大平、東富村、鳳林鎮長橋、大榮、山興里等7個村落，約600多人。

水利署第九河川分署也在馬太鞍溪下游預佈5噸型混凝土塊、開口堤封堵、預佈搶險機具及移動式抽水機，每天進行5次水情查報，強化水位、雨量觀測站等水情監控及預警機制。