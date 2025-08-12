快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌出現堰塞湖，已達橙色燈號等級。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌出現堰塞湖，已達橙色燈號等級。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌出現堰塞湖，因楊柳颱風逼近，位於溪流下游的光復鄉公所今天舉辦撤離說明會，請鄉親預先做好撤離準備。林保署花蓮分署保證颱風期間持續監看堰塞湖，並告知大眾詳細情況。

花蓮縣府指出，馬太鞍溪堰塞湖已達橙色燈號有高風險，下游萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里等7個村里為潛在受影響區域。

隨著中央氣象署今天發布中度颱風楊柳海上颱風警報，中央災害應變中心、地方災害應變中心同步二級開設。

光復鄉長林清水表示，公所因颱風來襲準備收容所，目前可用床位約600多個，主要在高職宿舍和活動中心，公所3樓也可作為臨時收容所，請村民提高警覺，做好防災準備。

林保署花蓮分署表示，目前持續監控馬太鞍堰塞湖，並在網路上提供即時資訊，建議村民今天做好撤離準備，也尊重鄉長的撤離決定。相關堰塞湖資訊可上林保署監測系統（https://qlakenew.forest.gov.tw/public/lake/index）查詢。

堰塞湖 楊柳颱風

相關新聞

楊柳颱風逼近 台東縣公告「限制管制區」民眾禁入

今年編號第11號的颱風楊柳正逐漸往台灣逼近，進入台灣東南方海域，台東縣長饒慶鈴今指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，因...

楊柳颱風逼近花蓮設立600多人安置所 林保署建議村民今做好撤離準備

花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌出現堰塞湖，因楊柳颱風逼近，位於溪流下游的光復鄉公所今天舉辦撤離說明會，請...

基隆忠一路調整標線 機車左轉科技執法暫停

基隆市以科技執法設備揪交通違規，忠一路違規左轉孝四路案件居高不下。基隆市警察局長林信雄表示，忠一路內、中線間的「雙白線」...

楊柳颱風直撲！跟老天賭一把 花蓮文旦不搶收

楊柳颱風直撲東台灣，花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦產區恐首當其衝。由於十月六日才是中秋節，加上花蓮文旦仍需要兩周才會成熟，農友決定不...

楊柳颱風逼近！宜蘭童玩節及太平山森林遊樂區 12日休園時間一次看

楊柳颱風帶來外圍環流風雨，宜蘭國際童玩藝術節將自8月12日下午6時起至8月13日全天休園；太平山國家森林遊樂區及鳩之澤1...

花蓮堰塞湖已達橙色燈號 馬太鞍下游村里民最快明撤離

花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌500公頃，出現18公頃大的堰塞湖，蓄水量達2288萬立方公尺，距溢流口尚...

