楊柳颱風逼近 台東縣公告「限制管制區」民眾禁入

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
因應楊柳颱風災害防救需要，台東縣府今天公告畫定向陽山等區域為管制區，並自早上9點起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發。記者尤聰光／攝影
因應楊柳颱風災害防救需要，台東縣府今天公告畫定向陽山等區域為管制區，並自早上9點起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發。記者尤聰光／攝影

今年編號第11號的颱風楊柳正逐漸往台灣逼近，進入台灣東南方海域，台東縣長饒慶鈴今指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，因應颱風災害防救需要，縣府今天公告畫定向陽山等區域為管制區，並自早上9點起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，敬請民眾注意。

根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳上午8點中心位置在北緯20.7度，東經127.8度，即在台東東南東方約730公里處，每小時25公里速度，向西北西移動，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

饒慶鈴特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。同時縣府緊急依災害防救法公告畫定「向陽山區至大武山區（含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流），為限制或禁止人民進入或命其離去範圍。

另外，有關縣轄海域、漁港管制部分，將俟台東縣海域列為海上警報警戒範圍時再予畫定，時間另行公告。

縣府強調，為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、垂釣及捕魚等危險活動，如違反規定將依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自今早上9點生效，以維縣民安全。

同時縣府也強制要求各山區、各河川溪流水域（含水石流潛勢溪流），應禁止人民從事各項危險活動，違反災害防救法所製作公告內容，協助執行人員得依行政法，以間接強制或直接強制方式執行。

