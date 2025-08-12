聽新聞
楊柳颱風直撲！跟老天賭一把 花蓮文旦不搶收

聯合報／ 記者王思慧簡慧珍萬于甄徐白櫻／連線報導
花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦因還需要兩周才會成熟，農友決定暫不搶收。圖／聯合報系資料照片
花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦因還需要兩周才會成熟，農友決定暫不搶收。圖／聯合報系資料照片

楊柳颱風直撲東台灣，花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦產區恐首當其衝。由於十月六日才是中秋節，加上花蓮文旦仍需要兩周才會成熟，農友決定不搶收，「選擇跟老天爺賭一把」，將進入成熟期的台東縣東河文旦柚也無法提前搶收，農民只能盼颱風不要帶來太多災情。

今年農曆閏六月，傳統文旦採收節氣白露為九月七日，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，文旦還要約兩周才成熟，若颱風從秀姑巒溪登陸，災情可能很嚴重，會有許多落果。目前沒聽說瑞穗有農友搶收，除因果實不成熟，臨時找工人也有困難。

瑞穗文旦柚產量占全台約四分之一，黃盛皇說，最怕風速超過十級，會出現大量落果，氣象預報楊柳颱風風速上看十四級，是很大威脅，一旦文旦落果，不只當地農民受災，甚至可能影響全台文旦供應。

台東釋迦正處夏期果採收期與冬期果修剪期及授粉期，近日農民提前採收臨近採收期的果實，另為植株豎立支架。東河文旦柚也將進入成熟期，不可能提前搶收，農民憂心颱風又來。

颱風才進逼，菜價就應聲再漲。溪湖果菜市場青蔥批發價前天每捆五公斤一千元，昨衝上二千元；彰化青蔥特級品前天台北拍賣價每公斤四一五元，昨休市但待拍賣價已漲上五百元，預計今會再往上飆。

蔥農表示，上周接連下雨，青蔥淋雨後，遇高溫逐漸腐爛，供應量下跌，若這次颱風穿過中台灣從彰化出海，雲林也會受影響，屆時青蔥等蔬菜肯定「再見」，至少二個月沒現貨可供應，菜價會一路漲到中元普度過後。

