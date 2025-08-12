基隆忠一路調整標線 機車左轉科技執法暫停

基隆市以科技執法設備揪交通違規，忠一路違規左轉孝四路案件居高不下。基隆市警察局長林信雄表示，忠一路內、中線間的「雙白線」，雖已改成「實虛線」，行駛中線機車可切入內線左轉，但民眾不是很清楚交通規則，先暫停忠一路機車違規左轉孝四路科技執法。

基隆市議會臨時會昨天開議，市政討論聚焦行人友善、行人有序政策，全市科技執法規畫及判定依據也受關注。

市長謝國樑表示，交通事故每10萬人死傷人數，基隆是全台最低縣市。行人事故部分，基隆過去是全台最高，經過改善現在是中後段班。基隆地形環境「比較辛苦一點」，希望車輛禮讓、行人守秩序、標線畫清楚三管齊下能改善交通秩序。

基隆目前設置26處科技執法設備，今年1至6月舉發近5萬件交通違規，以忠一路與孝四路口2萬0891件最高，超過8成是從中線跨越雙白線駛入內線，或從中線左轉孝四路。議員要求檢討標線標誌及科技執法是否妥適，減少民怨。

林信雄表示，先前忠一路因為中線、內線車流交織易釀車禍，所以畫設雙白線，限制內側左轉孝四路，中線直行，右線右轉港西街，並設置科技執法取締違規。告發件數非常多，警方與市府交通處、工務處商討後，把內、中線的雙白線改成實虛線。

雙白線取消後，行駛忠一路中線的機車可切入內線左轉，如果機車從中線直接左轉孝四路仍違規。林信雄說，民眾恐怕不是很清楚交通法規，先暫停機車行駛在忠一路左轉孝四路科技執法，若有需要會重新啟動。