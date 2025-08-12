聽新聞
0:00 / 0:00

基隆忠一路調整標線 機車左轉科技執法暫停

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市警察局長林信雄昨在議會表示，暫停忠一路機車違規左轉孝四路科技執法。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局長林信雄昨在議會表示，暫停忠一路機車違規左轉孝四路科技執法。記者邱瑞杰／攝影

基隆市以科技執法設備揪交通違規，忠一路違規左轉孝四路案件居高不下。基隆市警察局長林信雄表示，忠一路內、中線間的「雙白線」，雖已改成「實虛線」，行駛中線機車可切入內線左轉，但民眾不是很清楚交通規則，先暫停忠一路機車違規左轉孝四路科技執法。

基隆市議會臨時會昨天開議，市政討論聚焦行人友善、行人有序政策，全市科技執法規畫及判定依據也受關注。

市長謝國樑表示，交通事故每10萬人死傷人數，基隆是全台最低縣市。行人事故部分，基隆過去是全台最高，經過改善現在是中後段班。基隆地形環境「比較辛苦一點」，希望車輛禮讓、行人守秩序、標線畫清楚三管齊下能改善交通秩序。

基隆目前設置26處科技執法設備，今年1至6月舉發近5萬件交通違規，以忠一路與孝四路口2萬0891件最高，超過8成是從中線跨越雙白線駛入內線，或從中線左轉孝四路。議員要求檢討標線標誌及科技執法是否妥適，減少民怨。

林信雄表示，先前忠一路因為中線、內線車流交織易釀車禍，所以畫設雙白線，限制內側左轉孝四路，中線直行，右線右轉港西街，並設置科技執法取締違規。告發件數非常多，警方與市府交通處、工務處商討後，把內、中線的雙白線改成實虛線。

雙白線取消後，行駛忠一路中線的機車可切入內線左轉，如果機車從中線直接左轉孝四路仍違規。林信雄說，民眾恐怕不是很清楚交通法規，先暫停機車行駛在忠一路左轉孝四路科技執法，若有需要會重新啟動。

延伸閱讀

取締件數第1名！基隆「這路口」暫停科技執法 市警局長曝原因

竹市標靶式科技執法 9月1日起遷至光復路、大雅路

基隆市民聯合婚禮和平島互許終身 還有獨家好禮外加摸彩同樂

瑞平雙貢屬大基隆生活圈 貢寮人林富貴：區域合併有利整體發展

相關新聞

楊柳颱風直撲！跟老天賭一把 花蓮文旦不搶收

楊柳颱風直撲東台灣，花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦產區恐首當其衝。由於十月六日才是中秋節，加上花蓮文旦仍需要兩周才會成熟，農友決定不...

基隆忠一路調整標線 機車左轉科技執法暫停

基隆市以科技執法設備揪交通違規，忠一路違規左轉孝四路案件居高不下。基隆市警察局長林信雄表示，忠一路內、中線間的「雙白線」...

楊柳颱風逼近！宜蘭童玩節及太平山森林遊樂區 12日休園時間一次看

楊柳颱風帶來外圍環流風雨，宜蘭國際童玩藝術節將自8月12日下午6時起至8月13日全天休園；太平山國家森林遊樂區及鳩之澤1...

花蓮堰塞湖已達橙色燈號 馬太鞍下游村里民最快明撤離

花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌500公頃，出現18公頃大的堰塞湖，蓄水量達2288萬立方公尺，距溢流口尚...

楊柳逼近台灣 嘉明湖步道及林道明下午5時起預警性封閉

中央氣象署明早擬針對今年第11號颱風楊柳發布海上颱風警報，林業保育署台東分署表示，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及轄...

楊柳颱風外圍環流逼近...龜山島封島兩天 避免碼頭停靠危險

受楊柳颱風逐步逼近及外圍環流影響，中央氣象署最快可能在深夜發布海警、明天白天發布陸警。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。