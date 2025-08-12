屏東東港高中學生宿舍動土

屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程昨動土，預計明年底完工，提供體育班及住小琉球的學生居住，免去舟車往返與在外租屋風險；屏東縣政府表示，學生宿舍建設完備後，盼能促進體育人才留縣升學。

東港高中學生宿舍工程，經費5914萬，全由縣款支應，縣長周春米昨出席動土典禮，指東港高中位在沿海，體育強項為田徑、沙灘排球、跆拳道與游泳等，是屏東體育重點發展學校，五人制室內足球剛獲第2名，吸引其他鄉鎮孩子跨區就讀。新宿舍盼讓體育班學生省下舟車往返時間，專注訓練。

東港高中是屏東縣發展四級五區重點學校之一，國中部體育班專項以田徑、足球與羽球為主，高中部體育班專項有田徑、羽球、游泳、足球、跆拳道，沙灘排球。

學校表示，體育班有些學生來自原鄉、恆春，最遠為桃園市、澎湖縣，學生在外租屋，增加家庭經濟負擔，安全也堪虞，為讓學生安心就學與訓練專長，因此規畫建造學生宿舍。

新建宿舍為4層樓，大船意象的外觀融入東港在地特色與海洋文化意象，室內規畫4人房，具獨立空調，共48床位，男、女分層管理。