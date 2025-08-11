楊柳颱風逼近！宜蘭童玩節及太平山森林遊樂區 12日休園時間一次看

楊柳颱風帶來外圍環流風雨，宜蘭國際童玩藝術節將自8月12日下午6時起至8月13日全天休園；太平山國家森林遊樂區及鳩之澤12日中午起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，林業署宜蘭分署所轄各鄉鎮10條社區型步道12日下午5時起暫停開放。

中央氣象署即將發布楊柳颱風海警及陸警，宜蘭國際童玩節啟動防颱應變機制，決定明天下午6時休園防颱，降低園區損害；史努比鴨明天上午8時進行消氣收納，河域的龍舟、風帆與獨木舟體驗將從下午3時起暫停，演出節目也配合調整時段。相關資訊請上童玩節官網https://www.yicfff.tw/及臉書，開園時間另行公告。

林業署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區聯外道路台7線、台7甲線、宜51線逢大雨恐有中斷之虞，顧及旅遊安全，園區（含鳩之澤溫泉區）8月12日中午12時預警性休園，區內8條自然步道包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，原太平山俱樂部最後導覽場次10時50分，園區只出不進，請遊客盡速離園。

另外宜蘭分署所轄10條各鄉鎮社區型自然步道，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道於8月12日下午5時暫停開放。