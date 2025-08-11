快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

楊柳颱風逼近！宜蘭童玩節及太平山森林遊樂區 12日休園時間一次看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭童玩節的史努比鴨12日上午8時進行消氣收納，下午6時起休園。圖／文化局提供
宜蘭童玩節的史努比鴨12日上午8時進行消氣收納，下午6時起休園。圖／文化局提供

楊柳颱風帶來外圍環流風雨，宜蘭國際童玩藝術節將自8月12日下午6時起至8月13日全天休園；太平山國家森林遊樂區及鳩之澤12日中午起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，林業署宜蘭分署所轄各鄉鎮10條社區型步道12日下午5時起暫停開放。

中央氣象署即將發布楊柳颱風海警及陸警，宜蘭國際童玩節啟動防颱應變機制，決定明天下午6時休園防颱，降低園區損害；史努比鴨明天上午8時進行消氣收納，河域的龍舟、風帆與獨木舟體驗將從下午3時起暫停，演出節目也配合調整時段。相關資訊請上童玩節官網https://www.yicfff.tw/及臉書，開園時間另行公告。

林業署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區聯外道路台7線、台7甲線、宜51線逢大雨恐有中斷之虞，顧及旅遊安全，園區（含鳩之澤溫泉區）8月12日中午12時預警性休園，區內8條自然步道包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，原太平山俱樂部最後導覽場次10時50分，園區只出不進，請遊客盡速離園。

另外宜蘭分署所轄10條各鄉鎮社區型自然步道，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道於8月12日下午5時暫停開放。

羅東林業文化園區正常開園，倘宜蘭縣政府公告停止上辦上課時同步休園。各場域實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，將滾動式調整。

考量太平山國家森林遊樂區聯外道路遇大雨恐有中斷之虞，顧及旅遊安全，太平山園區（含鳩之澤溫泉區）8月12日中午12時預警性休園，區內8條自然步道同步封閉。圖／宜蘭分署提供
考量太平山國家森林遊樂區聯外道路遇大雨恐有中斷之虞，顧及旅遊安全，太平山園區（含鳩之澤溫泉區）8月12日中午12時預警性休園，區內8條自然步道同步封閉。圖／宜蘭分署提供
中央氣象署即將發布楊柳颱風海警及陸警，宜蘭國際童玩節啟動防颱應變機制，決定明天下午6時休園防颱，降低園區損害。圖／文化局提供
中央氣象署即將發布楊柳颱風海警及陸警，宜蘭國際童玩節啟動防颱應變機制，決定明天下午6時休園防颱，降低園區損害。圖／文化局提供

宜蘭 太平山 童玩節 林業署 氣象署 藝術節 楊柳颱風 登山步道 森林遊樂區 林美石磐步道

延伸閱讀

楊柳今晚8時增強為中颱 估明晨海警、由台東登陸

楊柳颱風撲台 合歡山、奧萬大明天下午5時起預警性封閉

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳最快12日轉中颱 13日登陸台東機率高

相關新聞

屏東東港高中學生宿舍動土

屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程昨動土，預計明年底完工，提供體育班及住小琉球的學生居住，免去舟車往返與在外租屋風險；屏東...

楊柳颱風逼近！宜蘭童玩節及太平山森林遊樂區 12日休園時間一次看

楊柳颱風帶來外圍環流風雨，宜蘭國際童玩藝術節將自8月12日下午6時起至8月13日全天休園；太平山國家森林遊樂區及鳩之澤1...

花蓮堰塞湖已達橙色燈號 馬太鞍下游村里民最快明撤離

花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌500公頃，出現18公頃大的堰塞湖，蓄水量達2288萬立方公尺，距溢流口尚...

楊柳逼近台灣 嘉明湖步道及林道明下午5時起預警性封閉

中央氣象署明早擬針對今年第11號颱風楊柳發布海上颱風警報，林業保育署台東分署表示，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及轄...

楊柳颱風外圍環流逼近...龜山島封島兩天 避免碼頭停靠危險

受楊柳颱風逐步逼近及外圍環流影響，中央氣象署最快可能在深夜發布海警、明天白天發布陸警。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表...

取締件數第1名！基隆「這路口」暫停科技執法 市警局長曝原因

基隆市的科技執法設備告發交通違規，忠一路違規左轉孝四路案件最多。基隆市警察局長林信雄今天表示，忠一路內、線間的「雙白線」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。