花蓮堰塞湖已達橙色燈號 馬太鞍下游村里民最快明撤離
花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前豪雨，造成邊坡崩塌500公頃，出現18公頃大的堰塞湖，蓄水量達2288萬立方公尺，距溢流口尚落差約79公尺，因楊柳颱風可能直撲花蓮，縣府呼籲7村落鄉親預先做好撤離準備，最快明天撤離。
縣府今天召開跨鄉鎮緊急應變會議，指出馬太鞍溪堰塞湖已達橙色燈號，有高風險，根據林保署評估，下游萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里等7個村里為潛在受影響區域。
縣府代理秘書長饒忠表示，堰塞湖原推估10月中可能壩頂溢流，但根據氣象署預估楊柳颱風直撲花東地區，明天發布陸警。這次應變時間不長，跟平常颱風撤離計畫性質不同，萬一颱風累積降雨量1000mm，恐將提前於8月18日發生壩頂溢流、造成房舍沖毀，請光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等公所，立即召開整備工作，將損失降到最低，最快明天開始撤離。
林保署花蓮分署說明，經影像分析，平均崩塌深度40公尺，粗估保全戶為252戶、4工寮，人數622人，目前已針對堰塞湖布設CCTV即時影像及雨量計，評估規畫納入水位計、濃度計及鋼索感知器，隨時監測。
花蓮縣政府責成相關單位加強監測雨量、河川流量及坡地狀況，並透過災防群組即時通報警戒訊息及因應作為，確保必要時能迅速完成疏散與撤離規畫，縣府民政處已透過公共造產方式，於馬太鞍溪下游辦理河床濬深減災工程。
花蓮縣長徐榛蔚提醒7個村里鄉親，配合保全戶造冊，掌握鄉親即時狀況，隨時配合撤離、預先做好撤離準備，以及準備物資、留意最新資訊，最快明天發布颱風陸上警報、林保署即時監控中，縣府與地方公所等中央地方單位隨時做好災害應變。
