楊柳逼近台灣 嘉明湖步道及林道明下午5時起預警性封閉
中央氣象署明早擬針對今年第11號颱風楊柳發布海上颱風警報，林業保育署台東分署表示，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及轄內各林道、林道12日下午5時起預警性封閉，嘉明湖山屋及向陽山屋可申請退費。
楊柳颱風以每小時24公里速度移動，中央氣象署預估於明天（12日）上午發布海上颱風警報，宜蘭、花蓮及南部山區須留意局部豪雨。
林保署台東分署表示，知本國家森林遊樂區（含自然教育中心）、嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段，以及利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道於颱風期間實施預警性封閉。
台東分署說，嘉明湖山屋及向陽山屋即日起至公布開放前，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。
