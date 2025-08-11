颱風楊柳接近　林保署花東轄管場域8月12日下午起休園

颱風楊柳接近，為保障遊客安全，林保署花蓮分署、台東分署轄管森林育樂場域、步道等，包括林田山、嘉明湖步道等自12日下午5時起預警性休園、休館及封閉，開放日期另行公告。

林業及自然保育署今天表示，依據中央氣象署公布的路徑潛勢預報，颱風楊柳將登陸台灣，花蓮、台東分署轄內各育樂場域預計自12日下午5時預警性休園、休館及封閉。

包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館及轄內各自然步道（佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道東段、八通關越道鹿鳴吊橋段）。

另外，台東分署所轄的知本國家森林遊樂區（含自然教育中心）、嘉明湖國家步道、各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）也於12日下午5時起預警性封閉。

台東分署指出，嘉明湖山屋及向陽山屋，自即日起至公布開放前期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。

分署提醒民眾，非必要勿前往山區活動，並隨時關注颱風動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況影響，確認森林育樂場域及林道安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網及相關網站。