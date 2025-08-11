颱風楊柳逼近 太平山12日午起休園、龜山島封島2天
颱風楊柳逼近，位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，明天中午12時起預警性休園，園區內8條自然步道同步封閉；另外，龜山島明天起至13日，預警性封島2天。
林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，考量太平山國家森林遊樂區聯外道路恐有封閉、中斷之虞，因此園區（含鳩之澤溫泉區）明天中午12時起預警性休園，原太平山俱樂部明天最後導覽場次為上午10時50分，蹦蹦車明天為保養日不開放。
宜蘭分署指出，所轄包含林美石磐步道等共10條社區型自然步道，明天下午5時起暫停開放。羅東林業文化園區則正常開園，宜蘭縣政府若公告停止上辦上課時同步休園。
此外，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，颱風楊柳逐步逼近，最快深夜發布海警，明天白天發布陸警，台灣東北部沿海風力將優先增強，旅遊景區龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，明天起至13日預警性封島2天。
