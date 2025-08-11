取締件數第1名！基隆「這路口」暫停科技執法 市警局長曝原因

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市警察局長林信雄今在議會表示，暫停忠一路機車違規左轉孝四路科技執法。記者邱瑞杰／攝影
基隆市的科技執法設備告發交通違規，忠一路違規左轉孝四路案件最多。基隆市警察局長林信雄今天表示，忠一路內、線間的「雙白線」，雖已改成「實虛線」，行駛中線機車可切入內線左轉，但民眾好像不是很清楚相關交通規則，因此暫停忠一路機車違規左轉孝四路科技執法。

基隆市議會臨時會今天開議，市政討論第1案聚焦行人友善、行人有序政策，全市科技執法規畫及判定依據也受關注，要求市府避免民眾誤觸法令受罰。

基隆市長謝國樑表示，交通事故每10萬人死傷人數，基隆已是全台最低的縣市。行人事故部分，基隆過去是全台最高，經過改善現在算是中後段班。基隆的地形本來就「比較辛苦一點」，希望車輛禮讓、行人守秩序，畫線畫清楚三管齊下，一起努力成為全國最友善的城市。

基隆市目前共設置26處科技執法設備，今年1至6月共舉發近5件交通違規，並以忠一路與孝四路口2萬0891件最高，其中超過八成是從中線跨越雙白線駛入內線，或是從中線左轉孝四路。議員要求檢討標線標誌及科技執法是否妥適，減少民怨。

林信雄表示，先前忠一路因為中線、內線車流交織易造成車禍，所以畫設雙白線，限制內側左轉孝四路，中線直行，右線右轉港西街，並設置科技執法取締違規。因為告發件數確實非常多，警方跟市府交通處、工務處商討後，把內、中線的雙白線改成實虛線。

雙白線取消後，行駛忠一路中線的機車可以切入內線左轉，但如果機車從中線直接左轉孝四路仍違規。林信雄說，民眾恐怕不是很清楚交通法規，所以目前先暫停機車行駛在忠一路左轉孝四路科技執法，並評估後續交通事故件數，如果有需要再重新啟動執法。

基隆市警察局長林信雄今在議會表示，暫停忠一路機車違規左轉孝四路科技執法。記者邱瑞杰／攝影
