為品質跟老天爺對賭！農友無懼颱風逼近 花蓮文旦未成熟不搶收

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
楊柳颱風有可能登陸花東，花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦產區恐首當其衝，不過文旦還需要2周才會成熟，因此農友決定不搶收。本報資料照片
楊柳颱風有可能登陸花東，花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦產區恐首當其衝，不過文旦還需要2周才會成熟，因此農友決定不搶收。本報資料照片

楊柳颱風預計13日開始影響台灣，有可能登陸花東，花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦產區恐首當其衝。不過，由於今年農曆有閏六月，10月6日中秋節才登場，文旦還需要2周才會成熟，因此農友決定不搶收，「選擇跟老天爺賭一把」，希望颱風不要帶來太多災情。

根據中央氣象署預估，楊柳颱風路徑不斷往南修正，可能在48小時內逼近東部陸地；而今年農曆多一個月，傳統文旦採收節氣白露為9月7日，因此文旦現在都還沒成熟，當地農民為了確保品質與口感，決定不搶收。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，文旦還要大概2周的時間才會成熟，如果颱風從秀姑巒溪直接登陸，災情可能很嚴重，會有許多落果，大家只能祈求老天爺讓颱風遠離台灣。目前沒聽說瑞穗有農友搶收，原因除了果實不成熟，臨時找工人也找不到。

瑞穗文旦柚產量占全台約四分之一，黃盛皇表示，一旦文旦落果，不只是當地農民受災，甚至可能影響全台文旦供應。如果颱風登陸，最怕風速超過10級，就會出現大量落果。這次氣象預報颱風可能達到中颱，風速上看14級，對文旦農友來說是很大的威脅。至於固定文旦樹也不管用，因文旦都是一顆顆長在樹上，沒辦法固定，風一吹容易落果。

文旦 農民 花蓮 農會 氣象署 中秋節 楊柳颱風

