楊柳颱風進逼 花蓮堰塞湖恐潰堤土石流 縣府：發布陸警會撤離居民

花蓮縣萬榮鄉馬鞍溪上游因日前薇帕颱風豪雨，造成邊坡崩塌500公頃，出現18公頃大的堰塞湖，眼看楊柳颱風逼近，許多在溪流下游的居民擔心會演變成土石流。縣府表示，已擬定疏散避難計畫，若發布陸上警報，就會趕緊撤離下游3鄉鎮、7村約500戶居民。

針對馬太鞍堰塞湖，林業保育署花蓮分署以滿水位溢流壩頂評估，最大災害潛在影響範圍，將包括下游台9線馬太鞍溪橋、公私有河防設施及河道兩岸聚落，涵蓋萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里與山興里等區域。

花蓮分署指出，蓄水量已達2288萬立方公尺，湖面距離溢流口尚有約79公尺高差，假設在無豪大雨情況下，可能於10月中旬發生壩頂溢流。

今天花蓮縣議會舉行臨時會，許多縣議員提出應對堰塞湖建議。無黨籍議員蔡依靜表示，堰塞湖下游包含萬榮鄉、鳳林鎮與光復鄉，有些部落提防低，楊柳颱風逐漸接近東部，很多部落族人擔憂堰塞湖崩塌，請縣府說明應對方案。

無黨籍縣議員魏嘉賢也指出，20餘年前桃芝颱風土石流滅掉光復鄉大興村，這麼嚴重的事不只是農業處該負責，應該整個縣府要動起來。建議縣府要緊急撤離，尤其現在很多族人因為部落豐年祭回到家鄉，更應該重視。

縣府代理秘書長饒忠表示，林保署上周與縣府開會，決議由林保署負責處理壩體工程，縣府安排人員疏散撤離，已指示鄉鎮公所準備保全戶清冊、清點疏散時可使用的交通載具、擬定疏散避難計畫及模擬演練等工作，縣府將舉辦整備會議確認工作執行情況。