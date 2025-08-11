颱風楊柳逼近 台東縣府籲防颱勿前往海邊觀浪

颱風楊柳逐漸逼近，中央氣象署預報13日對台影響最大，台東縣政府要求各鄉鎮市公所加強應變，呼籲縣民提高警覺提前做好防颱準備措施，也不要前往海邊觀浪逗留。

中央氣象署表示，颱風楊柳結構結實，預計13日有機會從花東登陸，最快今天深夜就有機會發布海警、明天中午前後發布陸警，13日風雨最大，花東及南部山區防豪雨以上降雨。

台東縣長饒慶鈴指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體通知民眾提早做好萬全防颱措施，減少損失，其中省道台11線與台9線沿海公路，由警察及海巡單位加強宣導，並呼籲民眾遠離浪濤衝擊地區。

縣府特別提醒民眾做好防颱準備，隨時注意颱風最新報導，同時遵守各項防範措施，多一分準備、減一分災害。也呼籲農、林、漁、牧業者，隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害，並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災害損失至最輕。

台東縣政府指出，為避免民眾從事戶外活動、施工等而受困於山區、沙洲或海邊的意外事件，請有關單位加強山區、河、海邊等易生災害危險地區的管制勸離措施，確保民眾生命安全。

縣府表示，為防止災害發生，請相關單位加強救災裝備器材整備，掌握救災人力，保持機動隨時動員，因應可能的緊急災害發生。