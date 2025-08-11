議員鄭文婷提普發市民2萬元 基市：尊重質詢

快訊

中央社／ 基隆11日電

基隆市議會今天召開臨時會，民進黨基隆市議員鄭文婷提出動議，建議基隆市政府普發市民現金新台幣2萬元。市府副發言人林廷翰表示，尊重議員質詢。

鄭文婷指出，立法院通過特別條例，普發現金1萬元讓民眾有感，而基隆市店家今年營業額減少，有些相較去年同期少了3成，市府去年結餘約2.9億元，加上立法院修正通過財政收支劃分法部分條文，基隆市普通統籌分配稅款試算將增加75億元，這2筆金額近78億元。

鄭文婷說，以基隆市36萬人口計算，每人平均約2萬1000餘元，建議市府編列明年度預算時，研議普發市民現金2萬元。

民進黨基隆市議員張之豪說，他並未特別主張一定要發這筆錢，他認為，市府確實應未雨綢繆，如果有多餘經費，應要用在長遠規劃，負責任的政府和政治工作者都應該有這樣的主張，但台中市長盧秀燕及許多立法委員都不這麼主張，他們認為還稅於民是最優先、最重要的事情。

無黨籍基隆市議員呂美玲表示，市府準備提出公債，代表將有大型公共建設，不是以現有財政可以支應，普發2萬元有點荒謬，沒有考慮到基隆市財政問題，及市府為了發展準備要做的公共建設，「我是絕對反對2萬元，連提都不應該提」，會讓市民覺得太誇張、太離譜。

無黨籍基隆市議員張芳麗說，「好天著存雨來糧」（意指未雨綢繆），希望不要有這種想法（普發2萬元），稍微有錢就要幹嘛，必須多為基隆市建設考慮，不要想著要發2萬元。

基隆 議員 財政收支劃分法

