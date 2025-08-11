快訊

台電協和發電廠將公告汙染控制場址 守護外木山：要求提控制計畫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
守護外木山行動小組等團體今天呼籲基隆市府，公布協和發電廠汙染點位資料。市府表示會將法公告汙染控制場址，並要求提出汙染控制計畫。記者葉信菉／攝影
台電基隆協和火力發電廠土壤採樣測測，數值超過汙染管制標準。守護外木山行動小組今呼籲基隆市府，勿縮小控制場址點位，並公布已掌握的汙染點位資料。市府表示，會依法公告協和發電廠為汙染控制場址，並要求提出控制計畫，督導改善作業。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，協和「四接」開發案爭議重重，土壤汙染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，但環境部與環評會視而不見，今年初以17：0通過開發案。基市府應立即公告「土壤汙染控制場址」，並禁止土地利用行為，限制人員進入。

市府表示，環保局依土壤及地下水汙染整治法規定，今年6月12日會同環境部至協和發電廠，進行土壤及地下水汙染查證採樣作業。

當天在8處點位採集土壤樣本，另在1處點次採集地下水樣本，檢測結果，有2處點位土壤鎳濃度分別為1500、365mg/kg，超過鎳的土壤汙染管制標準200 mg/kg，另有1處點位的總石油碳氫化合物（TPH）濃度為4萬2400 mg/kg，超過土壤汙染管制標準1000 mg/kg。

市府表示，未來將依土汙法規定，公告協和發電廠為汙染控制場址，並要求電廠提出汙染控制計畫。市府也將持續督導協和發電廠改善作業，守護市民健康與環境品質。

基隆 環境部 環保局 王醒之 火力發電廠

