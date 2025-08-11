聽新聞
0:00 / 0:00
台電協和發電廠將公告汙染控制場址 守護外木山：要求提控制計畫
台電基隆協和火力發電廠土壤採樣測測，數值超過汙染管制標準。守護外木山行動小組今呼籲基隆市府，勿縮小控制場址點位，並公布已掌握的汙染點位資料。市府表示，會依法公告協和發電廠為汙染控制場址，並要求提出控制計畫，督導改善作業。
守護外木山行動小組召集人王醒之說，協和「四接」開發案爭議重重，土壤汙染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，但環境部與環評會視而不見，今年初以17：0通過開發案。基市府應立即公告「土壤汙染控制場址」，並禁止土地利用行為，限制人員進入。
市府表示，環保局依土壤及地下水汙染整治法規定，今年6月12日會同環境部至協和發電廠，進行土壤及地下水汙染查證採樣作業。
當天在8處點位採集土壤樣本，另在1處點次採集地下水樣本，檢測結果，有2處點位土壤鎳濃度分別為1500、365mg/kg，超過鎳的土壤汙染管制標準200 mg/kg，另有1處點位的總石油碳氫化合物（TPH）濃度為4萬2400 mg/kg，超過土壤汙染管制標準1000 mg/kg。
市府表示，未來將依土汙法規定，公告協和發電廠為汙染控制場址，並要求電廠提出汙染控制計畫。市府也將持續督導協和發電廠改善作業，守護市民健康與環境品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言