延宕11年！花蓮萬榮溫泉計畫未完成評估直接興建 遭審計部要求改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府於2014年推動萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，審計部查核發現計畫執行過程中，仍在評估階段卻先辦理興建工程。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府於2014年推動萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，審計部查核發現計畫執行過程中，仍在評估階段卻先辦理興建工程，且縣府未妥善督導及協助鄉公所，導致期程延宕，也因未完成周邊環境改善仍無法開放。縣府表示，預計10月完成泡腳池水溫控管系統及招募人力後正式啟用。

依照發展計畫，縣府預計在萬榮村萬利段449、450、451、452、453地號，設置溫泉儲存槽、公共泡腳池及服務中心等設施，希望能帶動鄉內產業發展。

不過審計室發現，縣府未完成計畫可行性評估，就提報花東二期計畫，獲6000萬元經費核定後，但計畫仍在前置規畫評估階段，且萬榮鄉公所計畫基地範圍，涉及非都市土地使用變更，未獲縣府核定，導致計畫核定後超過4年未依期程執行而撤案。

縣府原民處2019年獲中央花東三期計畫核定5045萬元，但鄉公所在尚未確立溫泉資源品質穩定的前提下，先辦理溫泉會館興建工程，後經原民會重新評估並修正計畫，這才啟動溫泉井體工程及興建公共泡腳池。

鄉公所因未及時辦理溫泉開發、使用計畫書變更程序，導致溫泉取水用量、引水位置與用水範圍等，與原核定的溫泉開發許可不符，整體工程去年1月一度遭勒令停工封井，直到9月才完成溫泉開發許可及溫泉井體工程，但尚未取得權狀；另公共泡腳池已完工，仍需改善周邊環境才能開放使用。

縣府表示，溫泉開發完成證明在今年1月獲核定，泡腳池周邊環境改善工程也在4月動工，預計10月完成水溫控管系統並招募人力配置後，將正式啟用公共泡腳池。原民處將加強跨單位橫向溝通，未來視公所需求協助興建溫泉會館，並持續督導後續計畫籌備作業。

溫泉 人力 原民會 花蓮縣政府

